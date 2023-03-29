İBB Yöneticisi Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MÜTALAA HAZIRLANACAK

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen İBB çalışanı Esra Bulduk, sosyal yardım kartlarının nasıl dağıtıldığını anlatarak yardım kartının verilmesi için söz konusu kişiyle ilgili sosyal inceleme yapılması ve ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi gerektiğini ve sosyal yardım kartının e-belediye sistemi kapsamında dağıtıldığını belirtti. Saltık'ın avukatı Ersan Şen, tanığa yardım edilen kişilerin adli sicillerinin araştırılıp araştırılmadığını sordu. Bulduk da bunun kanunen bir zorunluluk olmadığını, devletin dağıttığı tüm yardım kartlarının sosyal inceleme sonucunda verildiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.