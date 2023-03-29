İyi Parti’den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi...İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ağıralioğlu'nun konuşmasından satır başları:

Şehit ailelerinden dua, Kandil'den beddua aldım. Dualar şerefim, beddular mücadelemdir benim.

Milletimin beni bildiği ve sevdiği yerde bulmasını istedim. Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. Partimin ortak cumhubaşkanı adayı mutabakatına imza atmamıştım. Bu itirazlarıma konu bir basın toplantısı düzenledim ve milletvekilliğine başvuru yapmadım. Arkadaşlarıma ve parti yetkililerine yük haline geldim. Ben kendimi yük olma alanından çekiyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağım konusunda yüzlerce konuşmam vardır. Ben dün dündür bugün bugündür denen bir siyasi gelenekten gelmiyorum. Ben köprüyü geçmek için yanlışa eyvallah edecek, dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, mertlikle kaybetmekten yanayım.

Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İyi Parti'nin bir oldu bittiye getirildi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin ardından Yavuz Ağıralioğlu da geçtiğimiz haftalarda TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemişti. Ağıralioğlu CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştirmişti.

"Terörün olduğu yerde olmayız" vurgusu yapan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. 'Güçlendirilmiş Parlamenter sistem' diyerek yola çıkıldığını belirten Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu." demişti.