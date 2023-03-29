Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşlarından bombacıya VIP ağırlama

Emniyetgüçleri, 17 Mart'ta Ağrı Doğubayazıt'taki Türkiye-İran hudut hattındaki Kanlıbaba Tepe mevkiinde tel örgülere takılı bir sırt çantası buldu. İçinde Kalaşnikof silah, dürbün vb. malzemelerin olduğu çantanın PKK/KCK'nın İran yapılanması tarafından bombalı eylem için Türkiye'ye gönderilen bir teröriste ait olduğu tespit edildi.O teröristin Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ahmet olduğu belirlendikten sonra adım adım takip başladı. Kent merkezinden MOBESE ve birçok işyerine ait kameraların incelenmesiyle Ahmet'in Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı tespit edildi. Teröristin bir süre sonra ise binadan örgütün gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösteren Botan Ergül ile birlikte çıktığı ve Ergül'ün Ağrı'daki evine gittikleri belirlendi. Ağrı'da özel harekâtçıların yaptığı baskında kaçmaya çalışan Ahmet, evin arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak yakalandı.5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda el bombaları, tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Bombacı terörist ifadesinde HDP'nin kendisi için nasıl VIP karşılama yaptığını tek tek anlattı. İşte Ahmet'in ifadeleri: 21 Mart'ta Doğubeyazıt'a geldim. Geceyi sokakta geçirdim. 22 Mart sabahı da HDP ilçe binasına gittim. Örgüt nerede ve nasıl eylem yapacağımı daha bana bildirmemişti. Sadece bana HDP binasına gitmem gerektiği ve beni karşılayacak kişinin Botan Ergül olacağı söylendi. HDP binasından çıktıktan sonra Botan'la aramızda mesafe bırakarak dikkat çekmeden evine gittik. Evin yanındaki odunlukta barınıyordum" dedi. Dün adliyeye sevk edilen bombacı terörist Ahmet, tutuklanarak cezaevine gönderildi.PKK ile HDP terör eylemi hazırlığı yaparkan ilk kez suçüstü yakalanmıyor. Teröristler de ifadelerinde bu organik bağı açıkça ifade ediyor:HDP'nin Van'dan dağa çıkardığı bir örgüt üyesinin itirafları: HDP binasından bizi dağa götüren partiliye, sınırı geçtikten sonra PKK'lılar 3 bin lira verdi. Daha sonra 150 çocuğun bulunduğu kampa götürülerek eğitildik.Şırnak Cizre'de Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırının katil zanlısının önce Silopi HDP İlçe Başkanlığı'na sığındığı, daha sonra saklanmak için HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evine girdiği ortaya çıktı.Gabar'da öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan notlarda HDP Hakkâri Milletvekili olan ve milletvekilliği düşürülen Leyla Güven'in örgüte moral ve motivasyon sağlamak için ölüm orucuna başladığı yazılıydı.