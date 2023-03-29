PKK’nın ana kamp alanı ve deposu ele geçirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının desteğiyle Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri destekli olarak düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda 3'ü ölü, biri sağ olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

ANA KAMP ALANI VE SİLAH DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden arazi arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütüne ait sözde ana kamp alanı ile silah deposu ele geçirildi. Silah deposunda yapılan aramada; 1 uçaksavar silahı, 1 uçaksavar silahı yedek namlusu, 4 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 sabit telsiz, 1 radyo, 1 adet 6'lı Güneş paneli, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ile yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi... 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.