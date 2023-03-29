SON DAKİKA | ATV - A Haber - A Para ortak yayın: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"850 BİN UZVUNU KAYBETMİŞ EVLADIMIZ VAR"

Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi 850 bin ayak, kol, kaybetmiş kardeşlerimiz evlatlarımız var. Bunların süratle protezleri vs. yapıyoruz. Bunların içinde bir de iki ayağını kaybetmiş aynı anda anne babasını da kaybetmiş olanlar var. Protezlerde bile en kalitelisi aranıp bulunacak.

AKŞENER'E TEPKİ: BİZİM ADIMIZA DİKKAT ET

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Hassasiyetimiz çok yüksek. TOKİ zaten kendini ispatlamış. Zemine özellikle dikkat ediyoruz. Kullanılan temeller kaya. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müstevvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.

"MUHALEFETİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEN KİMSEYİ GÖREMEDİM"

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Çünkü yaptıkları hiçbir şey yok. Ben 11 vilayette Elazığ hariç hepsini gezdim. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suistimal tarzla haraket ediyor. Partimizin bütün büyükşehir belediyeleri, şu anda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular, burada çalışıyorlar. Çadır kentler, konteynerler, prefabrikler kuruyorlar. Yemek, yiyecek, su A'dan Z'ye... Kullanma suyu ile içme suyunu birbirine karıştırmasınlar. Kullanım suyu farklı, içme suyu farklı. Biz oralarda yüzlerde içme suyu göndereceğiz.