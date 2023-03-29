Son dakika: Başkan Erdoğan’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Önümüzdeki sınırlı vakitte en fazla ili ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşacağız.

Bizim kalbimizde hep deprem bölgesi olacaktır.

Altyapısı ve tüm diğer hizmetleri ile adeta yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma alanlarını genişleteceğiz. Kalıcı konutların inşasına söz verdiğimiz gibi 1 yılda bitecek şekilde devam ediyoruz, edeceğiz.

Pazartesi günü, diğer illerimizin ardından Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman'da da eğitim, öğretime başladık. Hızla yeni hastaneler inşa edip devreye alıyoruz.

Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan da asla geri adım atmayacağız.

Pazartesi günü TOGG yönetim kurulu üyeleri misafirimiz olacak. TOGG 177 binin üzerinde sipariş aldı. Ülkemiz, ilk yerli otomobiline sahip çıktı.