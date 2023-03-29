SON DAKİKA: Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye ağır küfür: Hassi.ktir lan...

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmemesine tepkili olan isimlerden olan Ataklı, "Muharrem İnce bir işe yaramaz. Bugün akşam üzeri buluşacaklar. Ve ben diyorum ki Kılıçdaroğlu'na, herkesten duyduğum şey de o, ver herife ne istiyorsa ver gitsin kardeşim ya. İtibarı sıfırlandı. Ona bakanlık da versen, partide önemli bir koltuk da versen ondan bir numara olmaz." dedi. Ataklı, devamında ise İnce'ye küfür etti.