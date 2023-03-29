SON DAKİKA: Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye ağır küfür: Hassi.ktir lan...

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmemesine tepkili olan isimlerden olan Ataklı, "Muharrem İnce bir işe yaramaz. Bugün akşam üzeri buluşacaklar. Ve ben diyorum ki Kılıçdaroğlu'na, herkesten duyduğum şey de o, ver herife ne istiyorsa ver gitsin kardeşim ya. İtibarı sıfırlandı. Ona bakanlık da versen, partide önemli bir koltuk da versen ondan bir numara olmaz." dedi. Ataklı, devamında ise İnce'ye küfür etti.
CAN ATAKLI: İTİBARI SIFIRLANDI
Can Ataklı, Muharrem İnce'nin geri adım atmaması üzerine hakarete varan ifadeler kullanarak, "Muharrem İnce bir işe yaramaz. Bugün akşam üzeri buluşacaklar. Ve ben diyorum ki Kılıçdaroğlu'na, herkesten duyduğum şey de o, ver herife ne istiyorsa ver gitsin kardeşim ya. İtibarı sıfırlandı. Ona bakanlık da versen, partide önemli bir koltuk da versen ondan bir numara olmaz." dedi.
"HASSİ.TİR LAN DERLER ADAMA"
"Artık ne itibarı kaldı ne seveni var." diyen Ataklı sözlerini şöyle sürdürdü:
Etrafında 15-20 yalakası vardır. O kadar... Kemal Kılıçdaroğlu ilmek ilmek ördü. Şimdi bütün bunlar olacak. Muharrem diye biri çıkacak, saçma sapan şeylerle, 'Ben yüzde 60 alırım, halk benim arkamda, PKK ile işbirliği yapmayın falan', hassi..tir lan yürü git derler adama. Dediler de. Şimdi ya gelir bugün 'Tamam kardeşim, bunu istiyorum' der. Kılıçdaroğlu da, 'Al kardeşim' der biter.