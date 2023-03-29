Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunduğu esnada Rum ve Yunan protestocular tarafından saldırı girişimine uğradı.

A Haber ekranlarında yapılan saldırı gişimini anlatan Ersin Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar, konferansa kimse katılmasın diye. Geldiğimde Yunan bayrakları ile dolu birkaç yüz kişi avazları çıktığı kadar 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı, Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganları attılar" dedi.

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi | Video

"TAM BİR REZALET"

Olayı 'tam bir rezalet' olarak yorumlayan Tatar, şunları kaydetti:

Kıbrıs'ta bunlarla nasıl barış sağlayacağız. Hep kuşkularımız vardı. Bir kez daha gördük. Bir Cumhurbaşkanı'nın bir üniversitede konferans vermesinden daha normal ne olabilir? Bunu bile hazmedemediler. Gerçekten çok çirkindi.