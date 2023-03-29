SON DAKİKA | Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile ortak basın açıklaması yapıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Macaristan hükümetiyle dost Macar halkına destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Macaristan'ın uzattığı yardım eli köklü dostluk bağlarımızın somut bir tezahürü oldu.

Macar arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar dostlarımız 1999 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu. O depremde 3 yaşındaki kız çocuğumuzu 82 saat sonra enkazdan kurtaran arama kurtarma köpeği Manç, Macaristan'ın deprem yardımlarının simgesi olmuştu.

Manç'ın sahibi sayın Leoçki, Kahramanmaraş depremlerinde de ekibiyle arama kurtarma çalışmalarımıza katkı sağladı. Bu zorlu mücadelemizde bizlere omuz veren Macar dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı bildiriyorum.