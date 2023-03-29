Yeniden Refah’tan Karamollaoğlu’na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?

"BU ŞEKİLDE KONUŞMASI HİÇ YAKIŞMAMIŞ"

Altınöz sözlerine şöyle devam etti:

Biz de Cumhur İttifakı'ndayız diye bizimle alakalı geçmişi yok bilmem ne. Kendisi kaç yaşındaydı milletvekili olduğu zaman? Hangi geçmişi varmış Temel Bey'in de Erbakan Hoca onu milletvekili yapmış? Genç yaşta milletvekili oldu. O zaman Erbakan Hoca derdi ki ya senin geçmişin yok, ya geri dönüşün yok. Temelciğim kusura bakma, biraz daha yetiş. Genel Başkanımız 44 yaşında, her türlü altyapısı var internete girip öz geçmişine bakın. Temel Bey'in torunu yaşındaki genel başkanımıza bu şekilde konuşması hiç yakışmamış. Ben sözlerini aynen kendisine iade ediyorum.