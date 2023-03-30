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Giriş Tarihi: 30.3.2023 07:26

Afetzede konutları hızla yükseliyor! "Biz kendimize gelememişken devletimiz gelmiş"

Asrın felaketinde yıkılan ya da ağır hasar alan evler, büyük bir hızla yeniden inşa ediliyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan evlerin bitmesine günler kaldı. Evlerin 122 metrekare, verandalı, yöresel mimariye uygun olarak yapılacağı öğrenildi. Ahırlar, köy konağı, cami ve sosyal donatıların da yeni yapılan evlerle birlikte inşa edildiği bilgisi paylaşıldı.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Afetzede konutları hızla yükseliyor! Biz kendimize gelememişken devletimiz gelmiş

Kahramanmaraşlı iki büyük depremde yıkılan ya da ağır hasar gören evlerin yerlerine yenileri yapılmaya başlandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde, evlerin yapımı büyük bir hızla sürüyor.

NURDAĞI'NDAKİ EVLERDE SONA DOĞRU
Türkiye asrın felaketinin neden olduğu yaraları sarmak için büyük bir hızla çalışıyor.



Çadır ve konteynerlerin yanı sıra prefabrik evlerde depremzedelerin geçici barınması sağlanırken, kalıcı konutlar da hızla yükseliyor.



Asrın felaketinin 52. Gününde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde afetzede evlerinde neredeyse sona gelindi.

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN
Evler 122 metrekare, verandalı, yöresel mimariye uygun olarak inşa ediliyor. Hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması için ahırlar da yapılıyor.



Ayrıca köylere sosyal donatılar, köy konakları ve cami de yapılıyor. Evler tek katlı ve 3 artı 1 olarak yapılıyor.

VATANDAŞIN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, yapımı devam eden köy evlerinin son halini bir video eşliğinde paylaştı.



Videoda vatandaş görüşleri de yer aldı. Depremzede bir vatandaşın "Biz bile şaşırdık, kendimize gelememişken, devletimiz gelmiş" ifadelerini kullanması duygulandırdı.



Bir diğer vatandaş ise "Çalışmalar çok hızlı, süratle devam ediyor." şeklinde konuştu.

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Afetzede konutları hızla yükseliyor! "Biz kendimize gelememişken devletimiz gelmiş"
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