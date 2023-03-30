Ağıralioğlu: Katillerden bir şey ummayacağız

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na
oy vermeyeceğini söyleyen
ve İyi Parti'den resmen istifa
eden Yavuz Ağıralioğlu,
dün TBMM'de bir basın toplantısı
düzenledi. Ağıralioğlu,
"Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz
kazanmaktansa; mertlikle
kaybetmeyi yeğleyen siyasi
dili önceledim. Bize dayatılan,
bu dayatmanın akabinde memleketin
en müstesna makamlarının
şantaja maruz kaldığı gerçeğinin
beni mecbur ettiği kararı
verdim. Nihayete erdirdiğim
şey, İyi Parti'nin kırmızı
çizgisi olarak bildiğim
şeyler" dedi.
Yavuz Ağıralioğlu,
"Devletimizin gücüne
çalışacağız,
namus sözümüz.
Mücadele
edeceğiz
ama yenmek
için
devlet-
millet düşmanlarına tevessül
etmeyeceğiz. Çocuklarımızın
katillerinden bir şey ummayacağız.
Bu ülkeyi FETÖ'cülerin,
PKK'lıların, Suriye'nin kuzeyindeki
tertiplerin eline bırakmayacağız"
diye konuştu.
7'Lİ KOALİSYONA MESAJ
CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştiren Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, 2019 yılında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı paylaştı. Ağıralioğlu, "Çocuklarımızın katillerinin bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz, alırsak namussuzuz" ifadelerini kullanarak HDP ve PKK'ya yönelik tavrını bir kez daha ortaya koydu ve 7'li koalisyona 'Çocuklarımızın katili' mesajı verdi.