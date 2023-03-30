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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Ağıralioğlu: Katillerden bir şey ummayacağız

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Ağıralioğlu: Katillerden bir şey ummayacağız
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyleyen ve İyi Parti'den resmen istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, dün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, "Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim. Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. Nihayete erdirdiğim şey, İyi Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler" dedi. Yavuz Ağıralioğlu, "Devletimizin gücüne çalışacağız, namus sözümüz. Mücadele edeceğiz ama yenmek için devlet- millet düşmanlarına tevessül etmeyeceğiz. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Bu ülkeyi FETÖ'cülerin, PKK'lıların, Suriye'nin kuzeyindeki tertiplerin eline bırakmayacağız" diye konuştu.

7'Lİ KOALİSYONA MESAJ
CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştiren Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, 2019 yılında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı paylaştı. Ağıralioğlu, "Çocuklarımızın katillerinin bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz, alırsak namussuzuz" ifadelerini kullanarak HDP ve PKK'ya yönelik tavrını bir kez daha ortaya koydu ve 7'li koalisyona 'Çocuklarımızın katili' mesajı verdi.

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Ağıralioğlu: Katillerden bir şey ummayacağız
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