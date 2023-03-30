Ağıralioğlu: Katillerden bir şey ummayacağız

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'naoy vermeyeceğini söyleyenve İyi Parti'den resmen istifaeden Yavuz Ağıralioğlu,dün TBMM'de bir basın toplantısıdüzenledi. Ağıralioğlu,"Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüzkazanmaktansa; mertliklekaybetmeyi yeğleyen siyasidili önceledim. Bize dayatılan,bu dayatmanın akabinde memleketinen müstesna makamlarınınşantaja maruz kaldığı gerçeğininbeni mecbur ettiği kararıverdim. Nihayete erdirdiğimşey, İyi Parti'nin kırmızıçizgisi olarak bildiğimşeyler" dedi.Yavuz Ağıralioğlu,"Devletimizin gücüneçalışacağız,namus sözümüz.Mücadeleedeceğizama yenmekiçindevlet-millet düşmanlarına tevessületmeyeceğiz. Çocuklarımızınkatillerinden bir şey ummayacağız.Bu ülkeyi FETÖ'cülerin,PKK'lıların, Suriye'nin kuzeyindekitertiplerin eline bırakmayacağız"diye konuştu.CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştiren Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, 2019 yılında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı paylaştı. Ağıralioğlu, "Çocuklarımızın katillerinin bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz, alırsak namussuzuz" ifadelerini kullanarak HDP ve PKK'ya yönelik tavrını bir kez daha ortaya koydu ve 7'li koalisyona 'Çocuklarımızın katili' mesajı verdi.