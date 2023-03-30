AK Parti hükümetleri kadın istihdamını artırdı

AK Parti hükümetleri döneminde kadın haklarında yapılan iyileştirilmeler dikkat çekti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eğitim, bilim, siyaset, spor ve kamu başta olmak üzere birçok alanda hem haklarındaki hem de istihdamda yakalanan seviyeler paylaşıldı.
Kabaktepe tarafından "Kadının emeği berekettir, refahtır. Türkiye 2002'den bugüne kadınları ile büyüyen bir ülkedir. İktidara geldiğimizden bu yana siyaset, eğitim ve kamu başta olmak üzere kadınlarımıza her alanda istihdam sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz" notuyla paylaşılan verilerde şu bilgiler yer aldı:
SİYASETTE KADIN
Kabaktepe tarafından paylaşılan verilere göre; 2002 ve 2022 yılları arasında kadın siyasetçilerin oranı yüzde 4,4'ten yüzde 17,4'e yükseldi.
1999 yılın henüz AK Parti siyasetinin Türkiye'de başlamadığı dönemlerde meclise giren kadın milletvekili sayısı 22'yken 1999-2002 arasında milletvekili olan kadın sayısı ise 162 oldu.
2002'den sonra AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı en önemli deneyimlerden biri olan demokrasi anlayışıyla kadın milletvekilinin sayısı 433'e ulaştı. 433 kadın milletvekilinden 219'unun ise AK Parti sıralarından meclise girdiği ortaya çıktı. Geri kalan 214 kadın milletvekilinin ise mecliste yer alan diğer partilerle bölüşüldüğü anlaşıldı. Bu kapsamda 2018 yılında yapılan Genel Seçimlerde meclise 101 kadın milletvekili seçilirken bu sayının 54'ü AK Parti sıralarından oldu.
İŞ HAYATINDA KADIN
İş hayatında da kadınlar AK Parti hükümetleri döneminde büyük kazanım elde etti. Kadınların iş gücüne katılım oranı 2002 yılında yüzde 27,9'ken bu oran 2022'de yüzde 34'e yükseldi. 2023 hedefi ise yüzde 38,5 olarak belirlendi.
Kamuda çalışan kadın oranı ise 2010 yılında yüzde 34,2'yken bu oran 2020 yılında yüzde 40,3 olarak ölçüldü.
Kadın işveren ve yönetici sayıları da belirlendi. Aralık 2021'de yapılan değerlendirmede işveren kadın sayısı 190 bin oldu. kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayısı ise 867 bin, yönetici kadın sayısı ise 244 bin oldu.
EĞİM HAYATINDA KADIN
2002-2003 yılında kadın okuryazarlık oranı yüzde 79,9'ken 2020-2021 döneminde bu oran yüzde 95,54 olarak ölçüldü. Ortaöğretimde okullaşma oranı 2002-2003 döneminde yüzde 45,2'yken 2020-2021 döneminde bu oran yüzde 87,8 oldu.
Yükseköğretimde okullaşma oranı 2020-2021 döneminde 13,5 2002-2003'te ise yüzde 46,3 oldu. 25 yaş üstü en az üniversite mezunu olan kadınların oranı 2008 yılında yüzde 7,6'yken, 2020 yılında yüzde 19,9'a yükseldi.
Yükseköğretimdeki kadın öğrenci sayıları ise 2020-2021 dönemlerinde ön lisansta yüzde 51, lisansta yüzde 47, yüksek lisansta yüzde 48, doktorada yüzde olarak ölçüldü. Kadın akademisyen sayısı ise 2002'de 26 bin 2 kişiyken bu sayı 2021 yılında 83 bin 860'a yükseldi.
Akademide yöneticilik pozisyonunda bulunan kadın rektör 17, dekan ise 377 kişi. Unvanlara göre kadın akademisyenlerin sayıları ise şu şekilde: 10 bin 618 Profesör, 7 bin 984 doçent, 18 bin 768 Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim görevlisi 19 bin 330, Araştırma görevlisi 27 bin 160.
TÜRKİYE'NİN BİLİM KADINLARI
Türkiye'nin, kadın bilimi insanı ve mühendis istihdamında Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinin önünde olduğu belirtilen verilerde Bilim ve Mühendislik alanında çalışan kadınların Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 41'ken bu oran Türkiye'de özellikle 2002'den sonra başlattığı atılımlar ve 2018 yılıyla birlikte yerli ve milli sanayinin devrimiyle yüzde 44,2'ye ulaştı.
KADIN DİPLOMATLAR
Türkiye'de 2000 yılında kadın büyükelçi sayısı 8'ken bu sayı 2022'de 72'ye yükseldi. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadın sayısı çalışan toplam personelin yüzde 37,58'ini oluşturarak 2 bin 632 oldu. Ayrıca Bakanlıkta Kadın Genel Müdür Sayısı 11, Kadın Genel Müdür Yardımcısı 12, Kadın Kariyer Memuru 702 olarak belirlendi.
KADIN SPORCULAR
Türkiye'de 2002 yılında 66 bin 356 kadın sporcu bulunurken, AK Parti hükümetleri döneminde spora ve altyapıya yapılan teşvik ve yatırımlarla kadın sporcu sayısında da önemli artışlar yaşandı. 2002 yılına göre 30 kat artan kadın sporcu sayısı 2022 yılında 2 milyon 54 bin 862'ye yükseldi.