AK Parti hükümetleri kadın istihdamını artırdı

EĞİM HAYATINDA KADIN

2002-2003 yılında kadın okuryazarlık oranı yüzde 79,9'ken 2020-2021 döneminde bu oran yüzde 95,54 olarak ölçüldü. Ortaöğretimde okullaşma oranı 2002-2003 döneminde yüzde 45,2'yken 2020-2021 döneminde bu oran yüzde 87,8 oldu.

Yükseköğretimde okullaşma oranı 2020-2021 döneminde 13,5 2002-2003'te ise yüzde 46,3 oldu. 25 yaş üstü en az üniversite mezunu olan kadınların oranı 2008 yılında yüzde 7,6'yken, 2020 yılında yüzde 19,9'a yükseldi.

Yükseköğretimdeki kadın öğrenci sayıları ise 2020-2021 dönemlerinde ön lisansta yüzde 51, lisansta yüzde 47, yüksek lisansta yüzde 48, doktorada yüzde olarak ölçüldü. Kadın akademisyen sayısı ise 2002'de 26 bin 2 kişiyken bu sayı 2021 yılında 83 bin 860'a yükseldi.

Akademide yöneticilik pozisyonunda bulunan kadın rektör 17, dekan ise 377 kişi. Unvanlara göre kadın akademisyenlerin sayıları ise şu şekilde: 10 bin 618 Profesör, 7 bin 984 doçent, 18 bin 768 Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim görevlisi 19 bin 330, Araştırma görevlisi 27 bin 160.

TÜRKİYE'NİN BİLİM KADINLARI

Türkiye'nin, kadın bilimi insanı ve mühendis istihdamında Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinin önünde olduğu belirtilen verilerde Bilim ve Mühendislik alanında çalışan kadınların Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 41'ken bu oran Türkiye'de özellikle 2002'den sonra başlattığı atılımlar ve 2018 yılıyla birlikte yerli ve milli sanayinin devrimiyle yüzde 44,2'ye ulaştı.

KADIN DİPLOMATLAR

Türkiye'de 2000 yılında kadın büyükelçi sayısı 8'ken bu sayı 2022'de 72'ye yükseldi. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadın sayısı çalışan toplam personelin yüzde 37,58'ini oluşturarak 2 bin 632 oldu. Ayrıca Bakanlıkta Kadın Genel Müdür Sayısı 11, Kadın Genel Müdür Yardımcısı 12, Kadın Kariyer Memuru 702 olarak belirlendi.

KADIN SPORCULAR

Türkiye'de 2002 yılında 66 bin 356 kadın sporcu bulunurken, AK Parti hükümetleri döneminde spora ve altyapıya yapılan teşvik ve yatırımlarla kadın sporcu sayısında da önemli artışlar yaşandı. 2002 yılına göre 30 kat artan kadın sporcu sayısı 2022 yılında 2 milyon 54 bin 862'ye yükseldi.