AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"

Son dakika haberi... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca "rezene çayı" içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYi Parti Gnl Başk Sn Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.