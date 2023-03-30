Ankara’da AK seferberlik devam ediyor

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. 11 ilde 13 milyon vatandaşın olumsuz etkilendiği "Asrın felaketi" sonrasında bölgedeki vatandaşlara ve deprem bölgesinden kardeş şehirlere geçici olarak ikamet eden depremzedelere yardım elini uzatan AK Parti Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde AK Partili ilçe belediyeleri hem deprem bölgesinde hemde Ankara'da depremzedeler için çok yönlü faaliyetler yürütüyorlar.
"Evim Evindir Projesi"yle 58 bin depremzede sıcak yuvalarına yerleşti. Depremin ilk günlerinden itibaren bölgedeki faaliyetlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Ankara İl Başkanlığı, bölgeye 850 adet insani yardım tırını gönderdi ve bin kişilik, içerisinde sosyal alanlar, gıda market, hijyen market, giyim market, kreş alanı, oyun alanı da bulunan Çadırkent kurdu.
Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken Ankara'ya yerleşen depremzedeler için projeler başlattığını hatırlatan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Evim Evindir Projesi"yle 58 bin depremzedeyi sıcak yuvalarına yerleştirdik. Bununla birlikte "Kardeş Aile Projesi"ni de harekete geçirdik. Özellikle bu mübarek günlerde depremzede kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman'daki çadırımızda bin kişilik çadırımızda iftar ve sahur olmak üzere dışardan gelenlerle birlikte 10 bin kişiye iftarlık ve ramazan çadırı kurduk''dedi.
AK PARTİLİ İLÇELERDEN RAMAZANDA SEFERBERLİK
Çubuk'ta 'Ramazan Kardeşliği' programıyla depremzedeler iftar yemeğinde buluştu. Sevdiklerinden ve memleketlerinden uzakta olan depremzedelerin daha rahat bir şekilde ramazan ayını idrak edebilmesi için Çubuk Belediyesinin düzenlendiği 'Ramazan Kardeşliği' programında iftar yemeğinde buluştu. Sincan Belediyesi 'kardeş şehir' ilan ettiği Adıyaman'da seferberlik başlattı. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım tırlarıyla birlikte her bakımdan ihtiyacı zamanında ulaştıran Sincan Belediyesi, 'kardeş şehir' Adıyaman'da ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için kolları sıvadı. Adıyaman merkezde 200 konteyner kentte açılan mescitlerde ilk teravih namazları kılındı. Sık sık bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Ramazan ayıyla birlikte depremin hüznü ve bereketi ikiye katlandı" dedi.
Kızılcahamam'da iftar programı Seferberlik çalışmasını depremin ilk saatlerinden itibaren başlatan Kızılcahamam Belediyesi, ilçe hizmetlerinin yanı sıra Kızılcahamam'a gelen depremzede ailelerle tek tek ilgilendi, ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye, bünyesindeki Soğuksu Oteli'nde iftar programı düzenleyerek ramazan ayında da yalnız bırakmadı.
BALA BELEDİYESİ MOBİL MUTFAK HİZMETİYLE BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Bölgedeki şehrin onarılması ve konteyner ve çadırkentlerde yaşayan vatandaşları unutmayan Bala Belediyesi deprem felaketinin ilk anından itibaren Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurduğu Mobil Mutfağında depremzede vatandaşlara ramazan boyunca iftarda ve sahurda hizmet veriyor.
KEÇİÖREN'E GELEN DEPREMZEDELERE DE DESTEK SÜRÜYOR
Deprem bölgesindeki illerde barınmadan sosyal etkinliklere kadar çok yönlü hizmetler gerçekleştiren Keçiören Belediyesi'nin, bölgede bulunan depremzede ve görevli personele hizmet verilen iftar çadırında sıcak yemek, içecek ve tatlı ikram ediliyor. Keçiören Belediyesi 3 iftar çadırında günlük 2 bin 500 kişiye iftar hizmeti sunuyor.
PURSAKLAR BELEDİYESİ, DEPREMZEDELER İÇİN BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLEDİ
Pursaklar Belediyesi, ilçede misafir ettiği depremzede aileler ve çocukları başta olmak üzere gencinden yaşlısına tüm yaş grubuna hitap eden, birçok programı içerisinde barındıran etkinlikleri Ramazan ayı boyunca sürdürecek Ramazan ayının daha rahat idrak edilmesi amacıyla Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Ney Dinletisi, Ömer Faruk Kesgin İlahi Konseri'ne depremzede aileler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi, sihirbaz şov, Bubble Şov gibi eğlenceli yarışmalar düzenlendi ve çeşitli hediyeler verildi. Altındağ Belediyesi Osmaniye'de deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdüren Altındağ Belediyesi depremzedelere desteğini Ramazan ayında da devam ettiriyor. Bölgede yaşayan afetzedeleri yalnız bırakmayan Altındağ Belediyesi Osmaniye'de ramazan boyunca vatandaşlara aşevlerinden sahur ve sıcak iftarlık ikramında bulunulacak.
ÇUBUK'TA 'RAMAZAN KARDEŞLİĞİ' PROGRAMIYLA DEPREMZEDELER İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
Sevdiklerinden ve memleketlerinden uzakta olan depremzedelerin daha rahat bir şekilde ramazan ayını idrak edebilmesi için Çubuk Belediyesinin düzenlendiği 'Ramazan Kardeşliği' programında iftar yemeğinde buluştu.