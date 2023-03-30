Ankara’da AK seferberlik devam ediyor

PURSAKLAR BELEDİYESİ, DEPREMZEDELER İÇİN BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Pursaklar Belediyesi, ilçede misafir ettiği depremzede aileler ve çocukları başta olmak üzere gencinden yaşlısına tüm yaş grubuna hitap eden, birçok programı içerisinde barındıran etkinlikleri Ramazan ayı boyunca sürdürecek Ramazan ayının daha rahat idrak edilmesi amacıyla Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Ney Dinletisi, Ömer Faruk Kesgin İlahi Konseri'ne depremzede aileler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi, sihirbaz şov, Bubble Şov gibi eğlenceli yarışmalar düzenlendi ve çeşitli hediyeler verildi. Altındağ Belediyesi Osmaniye'de deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdüren Altındağ Belediyesi depremzedelere desteğini Ramazan ayında da devam ettiriyor. Bölgede yaşayan afetzedeleri yalnız bırakmayan Altındağ Belediyesi Osmaniye'de ramazan boyunca vatandaşlara aşevlerinden sahur ve sıcak iftarlık ikramında bulunulacak.