Bakan Kurum: Sıcak yuvalarınıza kavuşana kadar bir buradayız

EN BÜYÜK AFET DÖNÜŞÜMÜNÜ SÜRDÜRÜYORUZ

Antakya'da afet koordinasyon merkezinde toplantı gerçekleştiren Bakan Kurum, 2.5 milyon vatandaşın geçici barınma alanlarında misafir edildiğini ifade ederek "İnşallah Mayıs ayına kadar 100 bin konteyneri daha hazırlayarak en az 500 bin vatandaşımızı da buralarda misafir edeceğiz. Coğrafyamızda yaşanan en büyük doğal afete karşı ilk andan itibaren çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Yeni şehirlerimizi inşa edeceğimiz alanlarda mikro bölgeleme, jeoloji ve zemin etütlerini tamamladıktan sonra cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşümünü sürdürüyoruz.. Hatay'ımızda 216 bin 733 afet konutu ve 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 250 bin 862 konut inşa edeceğiz. Bu kapsamda; 21 Şubat'tan bugüne kadar; 7 bin 173'ü Hatay'da olmak üzere toplam 54 bin 84 afet konutunun ihalesini yaptık. Yine 2 bin Hatay'da olmak üzere 11 ilimizde toplam 12 bin 966 köy evimizin de ihalesi yapıldı. Böylece afet bölgelerinde toplamda 67 bin 50 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu" diye konuştu.

Konutların TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde olduğu gibi sosyal donatıları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış yaşam alanlarımızı; 1 yıl içerisinde inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yeni konutlarımız şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

MİMARİ YAPISINI KORUYACAK

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan ile kalıcı konutların ve yeni yaşam alanların temellerini attıklarını vurgulayan Kurum, şunları söyledi: "Temel atma törenlerimizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. İnşallah bugün (Cuma) yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziantep ve Kilis'te afet konutlarımızın temellerini hep birlikte atacağız. 11 ilimizin tamamındaki temel atma törenlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, Cumhur İttifakı liderlerimizle beraber gerçekleştireceğiz. Devlet, milletiyle birlikte olmaya devam edecek. Hiç kimse merak etmesin. Bir yıl içerisinde 11 ilimizde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa ederek kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yeni konutlarımızı, yeni iş yerlerimizi, yeni hayat alanlarımızı; akademisyenlerimizin, iş insanlarımızın, STK'larımızın, vatandaşlarımızın görüşlerini, fikirlerini alarak inşa ediyoruz. Yeni şehirlerimizi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeline uygun olarak fay hattından uzak bölgelere, en sağlam zeminlere, en uygun mühendislik uygulamalarıyla inşa edeceğiz. 11 ilimizde yaptığımız tüm çalışmalarda şehirlerin demografisini, sosyolojisini, tarihini, sanatını, kültürünü, sanayisini, mimari yapısını koruyacak ve canlandıracak adımlar atıyoruz."

HATAY AKDENİZ'E AÇILAN KAPI

Hatay'ın verimli topraklarıyla, ticari birikimle, Akdeniz'e açılan kapılardan biri olduğuna dikkat çeken Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Hatay'ın köklü bir tarihi, parlak bir istikbali var. Yeni inşa sürecimizde Hatay'ımızın özgün kimliğini, tarihi mirasını, kültürel birikimini, medeniyet tecrübesini hem koruyacağız hem güçlendireceğiz. Güvenli konutlarımızı, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde, binlerce mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle, çalışma arkadaşlarımızla dört başı mamur bir şekilde inşa edeceğiz. Bir yandan sosyal konutlarımızı inşa edecek, diğer taraftan afet konutlarımızın yapımına devam edeceğiz. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi bu sözümüzü de tutarak kardeşlerimizi güvenli, sıcacık yuvalarına içerisinde yerleştireceğiz. Hatay ve diğer 10 şehrimizdeki bütün yaraları hep birlikte saracağız. Yükselen Anadolu'nun marka şehri Hatay'ı hep birlikte afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Hiçbir vatandaşımız merak etmesin; sizler sıcak yuvalarınıza kavuşana kadar biz burada olacağız."

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildiğini de ifade eden Kurum, "Şehirlerimizi, ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için bir bir yeni kararlar alıyoruz. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni bir adım attık. Bu anlamda kredide limiti 600.000'den 1 Milyon 250 bin TL'ye çıkardık. 0.79 faiz, 10 yıl vadeyle, 1.250.000 liraya kadar kredi imkanı tanıyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. Vatandaşımızla anlaşıp dönüşüm yapacak olan müteahhitlere 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle 250 milyona kadar kredi imkânı getiriyoruz. Kentsel dönüşümü hızlandıracak, şehirlerimizi daha dirençli hale getirecek bu çalışmamız hayırlı, uğurlu olsun" dedi.