Bakan Varank Akşener’i bombaladı: Yanıbaşınızdaki bölücüleri görmezden geliyorsunuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü A Haber canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak deprem bölgesinde yapılanlarla ilgili bilgiler de paylaştı.

"YALANLA DOLANLA İŞ YAPMA"

Deprem bölgesindeki inşaatlarla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in atıp tuttuğunu ifade eden Başkan Erdoğan "Maşallah inşaat mühendisi olmuş, o da konuşuyor. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları temelleri küçümsüyor. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi 'yaptık, yapıyoruz' dersek yaparız Meral Hanım" dedi. Başkan Erdoğan "Belediye başkanlığımdan buraya kadar biz attığımız her adımı tartarak biçerek atarız" dedikten sonra 20 yıllık iktidar döneminde yaptıklarından söz edip "Yalanla dolanla iş yapma ve yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et, beni kendinle de uğraştırma" ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK BOMBALADI: "PAPATYA ÇAYI FORMÜLÜ SAYESİNDE YANIBAŞINIZDAKİ BÖLÜCÜLERİ…"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı A Haber'in videolu paylaşımını alıntılayıp sosyal medya hesabından "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Akşener'e papatya çayı göndermesi yaptı. Varank, 6'lı masanın HDP ortaklığını hatırlatıp HDP'nin kapatma davası nedeniyle seçimlere birlikte gireceği Yeşil Sol Parti'nin 2023 Seçim Bildirgesi'ndeki "Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız" ifadelerini paylaşıp "Belli ki tavsiye ettiğiniz mucizevi papatya çayı formülü sayesinde, yanıbaşınızdaki bölücüleri de görmezden gelebiliyorsunuz Meral Akşener. Kalsın, bize dokunur!" dedi.