CHP meğer emekçinin düşmanıymış

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarılan 3 çocuk babası Büyükhan, Ankara'daki eylemine parası kalmadığı için son vermek zorunda kalmıştı. Cebinde kalan son parasıyla Tekirdağ'a dönen Büyükhan'ın haksızlığını gidermek için CHP'den hala bir ses çıkmadı. CHP'nin önünde günlerce yaptığı eylemde bir sonuç alamayan Büyükhan, işten çıkarıldığı için kredi çekemediğini ama pes etmeyeceğini söyledi."Gerekirse tefeciye gideceğim ve CHP Genel Merkezi önündeki protestomu kaldığım yerden sürdürmek için Ankara'ya döneceğim. Beni bu duruma düşürdüler ama hala ne arayan var ne de soran. Kılıçdaroğlu hani ayırım gözetmeden hakkı gasp edilen herkesle görüşecekti? Emekçinin yanında zannettiğim bu parti emekçi düşmanıymış" diye konuştu.Büyükhan, "adalet yürüyüşü" ile Ankara'ya gelip CHP Genel Merkezi önünde protesto eylemine başlamıştı. Bu süre içinde genel merkezden hiçbir muhatap bulamayan Büyükhan'a "Seçim öncesi bu şekilde davranıp partiye zarar verme, seninle görüşecekler" mesajı iletilmişti. Ancak günler geçmesine rağmen aranmayan Büyükhan, parası kalmadığı için Tekirdağ'a dönmek zorunda kalmıştı.