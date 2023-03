Depremin yaralarını sanatla saracağız

SanatçıYavuz Bingöl ve ekibi "Gönül yapmaya geldik" sloganı ile 40 gündür deprem bölgesinde başta çocuk ve gençler olmak üzere her yaştan insanın gönlüne dokunuyor. Bingöl ve ekibi, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurdukları sanat çadırında çizgi filmden kukla gösterimine, tiyatrodan çocuk korosuna ve yetişkinlere sinema gösterimine kadar her türlü sanat etkinliği düzenliyor. Bingöl yaptıkları etkinlikleri SABAH'a anlattı:40 gündür şahitlik ediyorum her şeye, acıya, sevince... 'Ben ne yapabilirim?' diye düşündüm. Başta çocuk ve gençlerin acısını bir nebze olsun hafifletmek için 'Bir çadır kurayım ve çocuklara psikolojik olarak destek vereyim' dedim. 'Sanatın her kolunu paylaşalım, hikâyeler anlatalım, tiyatro ve kukla gösterileri düzenleyelim, halk müziği korosu kuralım' dedik ve kollarımızı sıvadık. Çadırda, çocuklar için günlük çizgi film gösterimi oluyor.Çadırlarımıza ses düzenleri koyduk, sahneler kurduk. Depremzede çocuklarımıza çizgi film, kukla gösterisi sunuyoruz. Akşamları 7 buçuk ve 9 arası Türk sinemasının seçkin örnekleriyle yetişkinler için sinema filmi gösterimi yapıyoruz. Küçük bir halk müziği korosu kurdum. Çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlıyoruz. Bangır bangır müzik yapmadan, çadır içinde sessiz sedasız çalışıyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyor.BİNGÖL, "Bu büyük felaketin üstesinden inşallah milletçe acılarımızı paylaşarak, dayanışma içerisinde geleceğiz. Sanatın gücüne çok inanıyorum. Bu konuda müzik çok önemli bir araç ve çocuklara terapi ortamı sağlıyor. Sanatın ve müziğin gücüyle çocuklarımızı yeniden bu travmayı atlatabilmeleri, hayata yeniden devam edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.