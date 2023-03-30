Depremzede bebekler sütannelerini bekliyor

Aıle ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden refakatsiz çocuklar için TÜBİTAK tarafından hazırlanan yüz tanıma ve eşleştirme sistemi "Deringörü" ile bakanlığın web sitesinde açtığı sorgu ekranını hayata geçirdi. Bu iki uygulama sayesinde çok sayıda çocuk ve bebek, yapılan eşleşmelerin ardından ailelerine teslim edildi. Herhangi bir başvuru olmadığı için ailelerine teslim edilemeyen çocukların yanında 0-1 yaş arası 36 bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki kuruluşlarında koruma altına alındı. Sütanne olmak isteyen annelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, ilçelerdeki sosyal hizmet merkezleri ve çocuk evleri sitelerine başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurunun ardından yapılan değerlendirme sonucunda anne sütüne ihtiyaç duyan bebek, koruma altında olduğu kuruluşta bakanlık personelinin gözetiminde sütannesi ile buluşacak.