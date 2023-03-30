Emine Erdoğan’dan ’sıfır atık’ çağrısı: Artık dünyanın kaybedecek bir dakikası yok

Emine Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Afrika çöllerindeki kumlar Amazon ormanındaki hayatın kaynağıdır. Bizler de muhteşem mozaiğin bir parçasıyız. Bizden beklenen yeryüzündeki işleyişe saygı duymaktır.

"KAYBEDECEK 1 DAKİKAMIZ BİLE YOK"

İnsan, bahşedilen kaynakları katbe kat fazla tüketmeye başladı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, görmediğimiz çöp değersizdir denilerek başka ülkelere gönderiliyor. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle hala binlerce çocuk ölüyorsa kaybedecek 1 dakikamız bile yok demektir.

Dünya genelinde sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor. Elektronik sigaralar da geri dönüşmeyen atıklar olarak doğayı ve insanları tehdit ediyor. Bunun mimarı insanoğlunun ta kendisi. Ortak evimizi kurtarmak da yine bizim elimizde. Topyekün ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz.