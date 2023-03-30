Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Vitorino’yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vitorino'yla New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Vitorino, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için taziyelerini ileterek, "Antep, Antakya ve Kahramanmaraş'a gittim, gözle görmeyince tam olarak anlaşılmıyor, korkunç bir felaket." değerlendirmesini yaptı.

Türk kurumları ve özellikle AFAD'la yakın işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Vitorino, "İlk andan itibaren yardımlarımızı iletebildik. Çok teşekkür ederiz. İnsani yardımları ulaştırmamızda Türk devletinin ve bilhassa Türk Hava Yollarının kritik bir önemi oldu." dedi.

Vitorino, Suriye'nin de depremden ciddi boyutta etkilendiğini, Türkiye'nin depremin yarattığı hasarla başedecek bir sisteminin olduğunu ve etkili müdahale edebildiğini ancak Suriye'de bunun çok mümkün olmadığını söyledi.

Direktör Vitorino, "Türkiye'nin insani yardım konusunda cömertçe davranışı büyük önem taşıyor. Bütün dünya bunun için Türkiye'ye müteşekkir." açıklamasında bulundu.

Sıfır atık konusunda "küresel liderliği" için Emine Erdoğan'ı tebrik eden Vitorino, kendilerinin de geri dönüşüme çok önem verdiklerini anlattı.

Emine Erdoğan ise mülteciler konusunda sorumluluk paylaşımının çok önemli olduğunu belirterek, gerek uluslararası kuruluşlar gerekse dünya ülkelerinin göç ve mülteciler konusunda destek vermesi gerektiğini, çözümün ortak çaba ve emekle sağlanabileceğini ifade etti.

Enkaz ve deprem bölgesindeki atıkların da önemine dikkati çeken Erdoğan, bu alanda çalışmalar yaptıklarını, insani yardım sağlanırken uzun ömürlü ürünlerin tercih edilmesinin faydalı olacağını vurguladı.