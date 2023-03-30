Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'na 'konutta haciz' başlıklı madde eklendi. Buna göre, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu değişikleri içeriyor.Cezaevinde bulunan ve çocuğu ağır hasta olan annelerin infazı ertelenecek. Anneler cezaevinden çıkıp çocuklarının yanında kalabilecek.Çamaşır, buzdolabı gibi ev eşyaları haczedilemeyecek. Ayrıca aile bireylerine ait bilgisayar ve cep telefonları için de aynı kural geçerli olacak.Kiracıev sahibi ve komşular arasındaki anlaşmazlıklar mahkemeye gitmeyecek. Kat mülkiyetinden kaynaklı konularda öncelikli olarak arabulucuya gidilecek.