İletişim Başkanlığı, algı operasyonlarına geçit vermedi

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı, 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Başkanlık, yayınladığı bültenle, CHP ve yandaşlarının yanı sıra FETÖ ve PKK çevrelerinin kasıtlı olarak yaydığı gerçekdışı bilgileri ifşa etti. Bültende, "Bakanların milletvekili adayı olmaları halinde, Anayasa Madde 76'ya uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekir" iddiasına yer verilerek, bakanların devlet memuru olmadığı belirtildi. Bültende bakanların, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmadığı, kamu hizmeti yapan bakanların bir kamu kurum veya kuruluşunun memur statüsündeki kamu görevlisi sayılmadığı vurgulanarak adaylık konusunda da yasal hiçbir engelin olmadığı vurgulandı.