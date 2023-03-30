Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı: İnce adaylıktan çekilmedi

Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yıl önce "Gel bakalım Muharrem" dediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ayağına bu kez kendi gitti. Fonladığı medya ve teşkilatlarıyla İnce'ye linç politikası yürüten Kılıçdaroğlu, bu kez kendisinin yüzüne bakarak "Adaylıktan çekil" mesajını iletti. Memleket Partisi Genel Merkezi'nde 1 saat süren görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Muharrem İnce ise adaylığının devam ettiğini duyurdu, müzakerelere yeşil ışık yaktı. Bir gazetecinin, "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna ise İnce'nin cevabı "Hayır öyle bir şey demedim" oldu.CHP liderini uğurladıktan sonra bir canlı yayına konuk olan İnce, görüşmenin içeriğine ilişkin mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine ittifak teklif etmediğini belirten İnce, "Tek bir kelime dahi konuşulmadı" dedi. Kılıçdaroğlu'na ayrılırken söylediği "Hoşgeldiniz güle güle" ifadesine de açıklık getiren İnce, "Art niyetle yapılmış bir şey değildi. 'Gel bakalım Muharrem'in intikamını almak gibi bir derdim olmadı" diye konuştu. İnce, muhalif kanalların kendisine sansür uyguladığını da belirterek "Her türlü yalan ve iftirayı atıyorlar ama benim cevap hakkım yok" ifadesini kullandı.