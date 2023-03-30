KKTC lideri Tatar’a alçak saldırı girişimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı girişiminde bulunuldu. Kings College'da konferansa giden Tatar'ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi. Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm" ve "Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" sloganları attı. İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Tatar, "Haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.