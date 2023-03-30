Krizlerin cumhurbaşkanından medet umdu!

2001 KRİZİ YENİDEN AKILLARA GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası Sezer'in yol açtığı 2001 krizi yeniden akıllara geldi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e ateş püskürerek önüne anayasa kitapçığı fırlatan Sezer, İstanbul Borsası'nın bir anda yüzde 15 değer kaybetmesine, gecelik faizlerin ise yüzde 3 bine kadar yükselmesine sebep olmuş, ekonomik krizin fitilini ateşlemişti.