Krizlerin cumhurbaşkanından medet umdu!

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i konutunda ziyaret ederek destek istedi. 2000-2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Sezer, özellikle "anayasa kitapçığı" olayıyla Türkiye'yi ağır bir ekonomik krizin içine itmişti.
2001 KRİZİ YENİDEN AKILLARA GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası Sezer'in yol açtığı 2001 krizi yeniden akıllara geldi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e ateş püskürerek önüne anayasa kitapçığı fırlatan Sezer, İstanbul Borsası'nın bir anda yüzde 15 değer kaybetmesine, gecelik faizlerin ise yüzde 3 bine kadar yükselmesine sebep olmuş, ekonomik krizin fitilini ateşlemişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN OLAĞAN HALLERİ...
Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs'a 1,5 ay kala "krizlerin cumhurbaşkanı" olarak da tanımlanan Sezer'den destek istemesi "Kılıçdaroğlu'nun olağan halleri" şeklinde yorumlandı.Güneydoğu halkı SABAH'a konuştu: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz