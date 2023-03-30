MSB açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor." açıklamasında bulundu.

MSB, "Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" mesajını paylaştı.