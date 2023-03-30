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Giriş Tarihi: 30.3.2023 18:25

MSB açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 teröristin Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor." açıklamasında bulundu.

MSB, "Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" mesajını paylaştı.

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MSB açıkladı: 2 terörist teslim oldu
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