MSB açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor." açıklamasında bulundu.
MSB, "Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" mesajını paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya… pic.twitter.com/D4drDkZCZ8