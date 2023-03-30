Nurdağı ve İslahiye 1 yılda inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık bünyesinde kurulan Doğanın Anneleri Derneğinin Nurdağı ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. İftara Bakan Murat Kurum'un yanı sıra, sanatçı Hülya Koçyiğit ile dernek yöneticileri de katıldı.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, deprem nedeniyle ülke olarak çok zor günlerden geçildiğini ancak büyük Türkiye ailesinin için ilk günden bu yana seferber olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "İlk günden itibaren başladığımız gibi çalışmalarımıza aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Eli öpülesi annelerimiz yavrularını eşlerini kaybettiler ama dimdik ayaktalar. Yine yardıma ihtiyacı olan ailelerimize ulaşarak onlarla birlikteler. Bir nebze de olsa bu ailelerimizin acılarını dindirebilmek için buradalar. Gönüllü annelerimiz sizlerle birlikteler. Onlar 'Doğanın Anneleri' olarak bugün sizlerle bir aradalar. Gün boyu depremzede ailelerimizi ziyaret ettiler. Etkinlikler düzenlediler, çocuklarımızla oyunlar oynadılar. Onların bir ihtiyacı varsa ihtiyaçların giderilmesi yönünde gayret içerisinde oldular" diye konuştu.

Depremde yıkılan Nurdağı ve İslahiye'yi yeniden inşa edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Depremden hemen sonra başlattığımız ve 52'nci gününde 65 bin konut rakamına ulaştığımız Gaziantep'te ise sayısı 10 bine ulaşan konutlarımızın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hep birlikte önce temellerimizi atacağız sonra da 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi inşa edeceğiz. O gün sizlerin evinde ramazan ayı ve bayramda misafir olacağız. Bu çocuklar ve bu ülkemizin güzel insanları her şeyin en güzelini hak ediyor. Sizlere layık olabilmek için bu mücadelemizi sürdüreceğiz" defi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit ise Doğanın Anneleri Derneği'yle bir arada çalışmalara katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Günlerce depremzede kardeşlerimiz için bir yandan gözyaşı döktük bir yandan da neyimiz varsa yetiştirmeye ve destek vermeye çalıştık. Ama bugün buraya geldik, bu büyük acılardan sonra tekrar umudum yeşerdi. Çünkü devletimiz tüm imkanları ile vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Yarın umuttur ve bizi canlı tutar. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden birlikte yaralarımızı saracağız. İnşallah iyi ve mutlu günlere hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.