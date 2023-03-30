Şişli Belediyesi personelinden ücret isyanı

CHP'li bir belediye daha işçilerini sefalete terk etti. Şişli Belediye personeli aldıkları asgari ücretin yetersizliğine değinip, iyileştirme talebinde bulundu.
01 Mart 2022 ile 29 Şubat 2024 arasını kapsayan dönem için imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde yer alan yüzde 23 ücret zammının yetersiz kaldığını söyleyen işçileri temsilen Genel-İş 3 Nolu Şube yönetimi ve Belediye yönetimi arasında süren görüşmeler de istenilen sonuç alınamadı. Genel-İş Avrupa Yakası 3 No'lu Şube üyesi Şişli Belediyesi işçileri belediye yönetiminin yüzde 2'lik zam teklif ettiğini belirterek belediye binası önünde bir araya geldi. İşçiler, asgari ücret sınırındaki ücretlerle geçinemediklerini dile getirdi.
"MECBUR BIRAKILDIĞIMIZ SEFALETİ VİCDANINIZA BIRAKIYORUZ"
Şişli Belediyesi tarafından asgari ücretle çalışmaya mecbur bırakılarak köleleştirildiklerini vurgulayan Şube Sekreteri Neşe Karaçimen, "Belediye yönetimi işçilerden fedakarlık istediği zaman işçiler ve emekçiler yüzde 4 ve yüzde 5 zamma razı gelerek, gereken fedakarlığı yaptı, en iyi şekilde Şişli halkına hizmet vermeye devam etti. Yapılan son görüşmede de tüm uzlaşmacı ve iyi niyetli çabalarımıza rağmen işçi ve ailelerine reva görülen yüzde 2 zam olmuştur. Bugün İstanbul'da bir ev kirasının 10 bin TL olduğu ramazan pidesinin 10 lira olduğu bir ortamda karşı karşıya kaldığımız sefaleti takdir ve vicdanınıza bırakıyoruz" dedi.
"İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ÜCRET TALEBİMİZİ DİLE GETİRİYORUZ"
Şişli Belediyesi işçilerinin asgari ücretle geçinmeye çalıştığını dile getiren Karaçimen, CHP'li yetkililere seslenerek, "Daha özgür, eşit adil ve insan onuruna yakışır ücret talebimizi buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Bu ses sadece bizlerin değil çocuklarımızın, eşlerimizin ve ailelerimizin sesidir. Bizler geçinemiyoruz" diye konuştu.
YÜZDE 25 ZAM KABUL EDİLMEDİ
Öte yandan Şişli Belediyesi iştiraki Kentyol A.Ş ve Belediye Başkanı Muhammer Keskin ile yapılan görüşmelerde yüzde 23 olan zammı yüzde 25'e çıktığı, 60 TL olan yemek ücretinin 85 TL'ye çıkarılması teklif edildi. Sendika, belediye tarafından verilen bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.