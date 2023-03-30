Şişli Belediyesi personelinden ücret isyanı

"MECBUR BIRAKILDIĞIMIZ SEFALETİ VİCDANINIZA BIRAKIYORUZ"

Şişli Belediyesi tarafından asgari ücretle çalışmaya mecbur bırakılarak köleleştirildiklerini vurgulayan Şube Sekreteri Neşe Karaçimen, "Belediye yönetimi işçilerden fedakarlık istediği zaman işçiler ve emekçiler yüzde 4 ve yüzde 5 zamma razı gelerek, gereken fedakarlığı yaptı, en iyi şekilde Şişli halkına hizmet vermeye devam etti. Yapılan son görüşmede de tüm uzlaşmacı ve iyi niyetli çabalarımıza rağmen işçi ve ailelerine reva görülen yüzde 2 zam olmuştur. Bugün İstanbul'da bir ev kirasının 10 bin TL olduğu ramazan pidesinin 10 lira olduğu bir ortamda karşı karşıya kaldığımız sefaleti takdir ve vicdanınıza bırakıyoruz" dedi.

"İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ÜCRET TALEBİMİZİ DİLE GETİRİYORUZ"

Şişli Belediyesi işçilerinin asgari ücretle geçinmeye çalıştığını dile getiren Karaçimen, CHP'li yetkililere seslenerek, "Daha özgür, eşit adil ve insan onuruna yakışır ücret talebimizi buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Bu ses sadece bizlerin değil çocuklarımızın, eşlerimizin ve ailelerimizin sesidir. Bizler geçinemiyoruz" diye konuştu.