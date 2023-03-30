Sokak röportajıyla çirkin tuzak: Çok para kazanırsın dediler

VİDEODAKİ KİŞİ HDP'Lİ ÇIKTI

Canan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'lilerin sosyal medyaya servis ettiği videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. İsmail Cevher Kasımoğlu olduğu öğrenilen kişi, "Beni konuşturmuyorlar. Lütfen açıklamam budur. Ben hak yolunda giden bir HDP'liyim. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler" şeklinde paylaşımda bulundu. Kasımoğlu ayrıca videosunda "Benden önce konuşan kişi devlet çete dedi, devleti karaladı. Kimse orada tepki vermeyince bende devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletimi dinime bağlı bir insanım. Bütün milletimizden özür diliyorum" dedi. Kasımoğlu açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.