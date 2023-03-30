Sokak röportajıyla çirkin tuzak: Çok para kazanırsın dediler

Seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı adaylarına ve ekonomiye dair yapılan sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. Bir Youtube kanalının Batman'da yaptığı röportajda konuşan adam, "Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz" diye konuştu. Türkiye'de kimsenin aç ve açıkta olmadığını öne süren kişi, muhalefet siyasetçilerine dair tehdit içeren sözler sarf etti. "Cihada hazır olduğunu" söyleyen kişi, muhalefet liderleriyle ilgili "Onların kafaların keseriz" şeklinde tehdit ettiği görüldü.
KAFTANCIOĞLU'NDAN ALGIDA SEÇİCİLİK
Video Cumhuriyet Gazetesi tarafından hemen haber yapıldıktan sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, haberi alıntılayıp "Önümüzdeki seçim bu anlayışa karşı yapacağımız tercih olacaktır! Gerisi laf-ı güzaf" paylaşımı yaptı. PKK terör örgütünün HDP ile olan bağı konusunda sessiz kalan Kaftancıoğlu katıldığı bir televizyon programında CHP-HDP ilişkine yönelik "Ben HDP'nin PKK terör örgütü değildir cümlesini kullanıp kullanmadığını görmedim" şeklinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
VİDEODAKİ KİŞİ HDP'Lİ ÇIKTI
Canan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'lilerin sosyal medyaya servis ettiği videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. İsmail Cevher Kasımoğlu olduğu öğrenilen kişi, "Beni konuşturmuyorlar. Lütfen açıklamam budur. Ben hak yolunda giden bir HDP'liyim. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler" şeklinde paylaşımda bulundu. Kasımoğlu ayrıca videosunda "Benden önce konuşan kişi devlet çete dedi, devleti karaladı. Kimse orada tepki vermeyince bende devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletimi dinime bağlı bir insanım. Bütün milletimizden özür diliyorum" dedi. Kasımoğlu açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.