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Giriş Tarihi: 30.3.2023 09:47

Sokak röportajıyla çirkin tuzak: Çok para kazanırsın dediler

Batman’da “çok para kazanırsın” denilerek “Hizbullahçı olduğunu” öne süren kişinin sokak röportajındaki konuşması Cumhuriyet Gazetesi tarafından haberleştirildi. HDP-PKK konusunda sessiz kalan CHP’li Canan Kaftancıoğlu da hemen haberleştirilen kurgu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videodaki İsmail Cevher Kasımoğlu, “Ben hak yolunda giden bir HDP’liyim. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler” açıklamasıyla videonun kurgu olduğunu ortaya çıkarırken, Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi bu açıklamaları da görmezden geldi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sokak röportajıyla çirkin tuzak: Çok para kazanırsın dediler

Seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı adaylarına ve ekonomiye dair yapılan sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. Bir Youtube kanalının Batman'da yaptığı röportajda konuşan adam, "Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz" diye konuştu. Türkiye'de kimsenin aç ve açıkta olmadığını öne süren kişi, muhalefet siyasetçilerine dair tehdit içeren sözler sarf etti. "Cihada hazır olduğunu" söyleyen kişi, muhalefet liderleriyle ilgili "Onların kafaların keseriz" şeklinde tehdit ettiği görüldü.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ALGIDA SEÇİCİLİK

Video Cumhuriyet Gazetesi tarafından hemen haber yapıldıktan sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, haberi alıntılayıp "Önümüzdeki seçim bu anlayışa karşı yapacağımız tercih olacaktır! Gerisi laf-ı güzaf" paylaşımı yaptı. PKK terör örgütünün HDP ile olan bağı konusunda sessiz kalan Kaftancıoğlu katıldığı bir televizyon programında CHP-HDP ilişkine yönelik "Ben HDP'nin PKK terör örgütü değildir cümlesini kullanıp kullanmadığını görmedim" şeklinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

VİDEODAKİ KİŞİ HDP'Lİ ÇIKTI

Canan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'lilerin sosyal medyaya servis ettiği videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. İsmail Cevher Kasımoğlu olduğu öğrenilen kişi, "Beni konuşturmuyorlar. Lütfen açıklamam budur. Ben hak yolunda giden bir HDP'liyim. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler" şeklinde paylaşımda bulundu. Kasımoğlu ayrıca videosunda "Benden önce konuşan kişi devlet çete dedi, devleti karaladı. Kimse orada tepki vermeyince bende devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletimi dinime bağlı bir insanım. Bütün milletimizden özür diliyorum" dedi. Kasımoğlu açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

YALANI DEVAM ETTİRDİLER

Canan Kaftancıoğlu ile Cumhuriyet Gazetesi İsmail Cevher Kasımoğlu'nun yaptığı açıklamalar ile videonun kurgu olduğu haberini görmezden geldi. Halen Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi tarafından kurgu video yayınlanmaya devam ediyor.

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Sokak röportajıyla çirkin tuzak: Çok para kazanırsın dediler
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