SON DAKİKA: Muharrem İnce geri adım atmadı, CHP medyası tehditlere başladı: Türkiye’de rahatça gezemeyeceksin

CAN ATAKLI: TÜRKİYE'DE RAHATÇA GEZEMEYECEK

CHP'nin fonladığı Can Ataklı tehditleri daha da ileri bir boyuta götürdü. Ataklı, "Muharrem İnce'nin yaptığı hem çok büyük kabalık, hem ayıp, hem de açıkçası ihanettir. İstediği kadar söylesin, "yok şunu alırız, bunu alırız.", hiçbir şey alamaz. Bakın göreceksiniz. Seçim kampanyasında göreceksiniz, Muharrem İnce öyle sanıldığı gibi Türkiye'de rahatça gezemeyecektir." ifadelerini kullandı.