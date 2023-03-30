SON DAKİKA: Muharrem İnce geri adım atmadı, CHP medyası tehditlere başladı: Türkiye’de rahatça gezemeyeceksin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası da adaylıktan geri adım atmadı. İnce, FETÖ ve PKK'nın olduğu yerde olmayacağını canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun yanında söyledi. CHP medyası İnce'nin bu sözlerini sansürlerken, bir yandan da İnce'ye tehditler başladı. 'Sokağa çıkamazsın' tehditlerinin sonuncusu CHP'nin fonladığı Can Ataklı'dan geldi. Ataklı, "Seçim kampanyasında göreceksiniz, Muharrem İnce öyle sanıldığı gibi Türkiye'de rahatça gezemeyecek." dedi.
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN GERİ ADIM ATMADI
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. HDP'yi de 6'lı koalisyona katarak masayı büyüten Kılıçdaroğlu, oyları bölmesinden endişe ettiği Muharrem İnce'yi de koalisyona davet etti. İnce, koalisyona katılmayı reddetti, yoluna tek başına devam edeceğini söyledi.
"FETÖ VE PKK'NIN OLDUĞU YERDE OLMAM"
İnce, FETÖ ve PKK'nın açıktan desteklediği Kılıçdaroğlu'nun yanında dikkat çeken ifadeler kullandı. İnce, "Biz Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz, PKK'sına, FETÖ'süne, İŞİD'ine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına." dedi.
CHP MEDYASI BU SÖZLERİ SANSÜRLEDİ
İnce'nin FETÖ, PKK ve Atatürk sözlerini CHP'nin fonladığı medya sansürledi. İnce'nin hükümete yönelik eleştirileri ve "Hoş geldiniz, güle güle" ifadeleri kullanıldı.
Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye: "Yaptığı hem çok büyük kabalık, hem ayıp, hem de ihanettir" | Video
SANSÜR YETMEDİ, TEHDİTE BAŞLADILAR
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geri adım atmaması sonrası, CHP'nin büyük paralar akıttığı gazeteciler tehditlere başladı. İnce'yi oyları bölmekle suçlayan CHP yandaşı gazeteciler, "Sokağa çıkacak yüzün olmaz." söylemleri ile yüklendi.
CAN ATAKLI: TÜRKİYE'DE RAHATÇA GEZEMEYECEK
CHP'nin fonladığı Can Ataklı tehditleri daha da ileri bir boyuta götürdü. Ataklı, "Muharrem İnce'nin yaptığı hem çok büyük kabalık, hem ayıp, hem de açıkçası ihanettir. İstediği kadar söylesin, "yok şunu alırız, bunu alırız.", hiçbir şey alamaz. Bakın göreceksiniz. Seçim kampanyasında göreceksiniz, Muharrem İnce öyle sanıldığı gibi Türkiye'de rahatça gezemeyecektir." ifadelerini kullandı.