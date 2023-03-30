YÖK Başkanı Erol Özvar’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberleri: YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yapıyor

Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.

YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız:

- 3 Nisan 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere

- Uzaktan öğretim ile beraber, isteyen öğrenciler yüz yüze eğitim alabilecek (şart olabilecek)