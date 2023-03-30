Zigana Tüneli açılışa hazır

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergâhta dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli 14.5 kilometrelik Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerine yapılan, 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nin asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanırken, boya ve çevre düzenlemesinde son rötuşlara geçildi.Nisanda hizmete açılması beklenen tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 30 dakika kısaltacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan ise 99 milyon TL tasarruf sağlayacak, karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.