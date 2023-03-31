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Giriş Tarihi: 31.3.2023 23:03

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya sert tepki göstererek, "Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz” dedi.

İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz... Sürecin takipçisi olacağız. " ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki
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