Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu’ndan yavrularınızı isteyin

"BU GENÇLERİN, ÇOCUKLARIN HAYALİNİ GASBETMEK EN BÜYÜK İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk hakları diye yeri göğü inletenlere sormak şunu sormak istiyorum; 12 yaşında okul çağındaki çocuğun hakkı yok mu? 13 yaşında teröre zorla kurban edilen ve terör örgütünün alıp götürdüğü çocuğun hakkı yok mu? 13, 16 ve 17 yaşında, ortaöğretim ve lisede ve üniversite öğrencisi olan bu çocukların, gençlerin hakkı yok mu? Çocuk haklarından bahsedenler bir gün gelip Diyarbakır annelerine, 'Sizin çocuklarınızın hakları var. Biz bu eğitim hakkı gasbedilen yavrularımızı eğitim hakkına kavuşturmak için sizin mücadelenizde, sizin yanınızdayız.' dediler mi? Demediler. Bu çocukların, annelerinin, babalarının geleceğe dair umutları, hayalleri vardı. Umutları, hayalleri hepsi çalındı. Kimi doktor kimi avukat kimi mühendis kimi de başka hayırlı ve yararlı işlerde milletine, devletine, ailesine faydalı olmak isteyen bu gençlerin, bu çocukların hayalini gasbetmek en büyük insan hakları ihlalidir. HDP'lilere de soruyorum, onlara destek olanlara da soruyorum ve hepsine söylüyorum. Bu dağa götürülen, hayalleri çalınan, eğitim hakkından mahrum bırakılan, hayalleri gasbedilen bu çocukların, bu gençlerin hakları yok mu? Varsa siz bu hakları yüksek sesle niye dile getirmiyorsunuz?"

Bakan Bozdağ, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin şu ana kadar Diyarbakır'a gelip gözü yaşlı anneleri ziyaret etmediğini de aktardı.

"Sadece terör örgütlerinin üyesi veya terör örgütüyle ilgili eylem veyahut da herhangi bir suç işlediğinde hakkında soruşturma veyahut da kovuşturma olanlarla ilgili her yere gidip geliyorlar." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Peki bir de masumlara bakın. 12 yaşındaki çocuğun, 13 yaşındaki çocuğun, ortaokula giden evladımızın hakları konusunda insan hakları bir şey söylemiyor mu? Söylüyor ama yeri gelince insan hakları diye yeri göğü inletenler, STK'lar, Diyarbakır anneleri insan değil mi? Onların yavruları insan değil mi? Onların yaşam hakkı, eğitim hakkı, özgürce gezebilme hakkı yok mu? Onların dilediği işte çalışabilme hakkı yok mu? Anasıyla, babasıyla, ailesiyle bir yuvada yaşama hakkı yok mu? Hepsi var ama bir gün birileri de çıkıp desin ki 'yahu bu hakları PKK terör örgütü çiğnedi' 'Yahu bu hakları onun uzantısı HDP çiğnedi' 'Ya bu hakları ayaklar altına zalimler karşısında hepimiz bir olalım' ama demiyorlar. Çünkü güdümlü dernekler bunlar."

Avrupa'dan pek çok ziyaretçinin kendilerine gelip gittiğini sözlerine ekleyen Bozdağ, "Bir defasında geldiler, bazı isimleri soruyorlar. Sordukları isim sayısı iki elin parmağını geçmez. Ben de dedim ki, bakın Türkiye cezaevlerinde binlerce yatan tutuklu ve hükümlü var. Onlardan size hiç şikayet gelmiyor mu, hiç itiraz gelmiyor mu? Siz sadece şu 3-5 kişiyi soruyorsunuz. Sadece terör örgütleri ile üyelik ya da iltisak, irtibat ilişkisinde olan Türkiye'ye karşı terör eylemi yapanları soruyorsunuz. Diğerlerini niye sormuyorsunuz, onlar insan değil mi? Cevap veremediler 'bize söylenen bu isimler..' Ben de hepsine söylüyorum, size söylenen isim ne olursa olsun Türkiye cezaevlerinde bulunan veya başka şekillerde haklarında işlem yapılan birçok insan var. Emin olun ne Avrupa Konseyi ne BM ne AB ile ilişkili irtibatlı dernekler veyahutta raportörler, komisyonlar bunların umurunda değil. Masum insanlar, masumların hakları, çocukların hakları bunların umurlarında zerrece değil. Türkiye'dekilerin de değil." diye konuştu.