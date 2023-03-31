Bakan Bozdağ’dan Mehmet Selim Kiraz paylaşımı

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adâleti ayakta tutan ve adâlet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz son terörist bitene kadar sürecektir."

14 MAYIS PAYLAŞIMI

Bakan Bozdağ, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mizin en önemli hazineleri siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güvendir. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güveni temsil eden lider ise Cumhurbaşkanımız Sn.R.Tayyip Erdoğan'dır.

14 Mayıs'ta aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı Adayımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Başkan seçmek sûretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak; bu hazineleri yok etmek için kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır."