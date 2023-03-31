Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’yi fetret dönemine döndürmek istiyorlar

TÜRKİYE'NİN SON DÖNEMDEKİ KAZANIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de 29 Nisan'dan itibaren oy kullanacak Türk seçmenlere hitabında, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde, iç ve dış politikadaki kazanımlarını hatırlatarak, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de milletimizin yüksek menfaatlerini heba mı edeceğiz? FETÖ'nün dünyanın her yerinde cirit atmasına, PKK'nın tekrar güçlenmesine ve dağlardan Türkiye sınırlarına girmesine müsaade mi edeceğiz? Türkiye'nin gözbebeği, bir çocuğun büyümesini izler gibi izlediğimiz savunma sanayinin ürünlerini heba mı edeceğiz?" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 20 sene önce Türkiye'nin savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlıyken şimdi tam tersi bir oranın yakalandığına değinerek, Türkiye'nin, kendisine verilmeyen silahları bugün kendi imkanlarıyla çok daha iyisini ürettiğini ve geçen sene bu alanda 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını vurguladı.