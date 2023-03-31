Bakan Soylu’dan açıklama: İYİ Parti İl Binasına saldırı bir provokasyondur

İYİ Parti İstanbul Başkanlığına yapılan saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin bir şekilde hedef gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akşener'in açıklaması sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada Akşener'in siyasi fırsatçı olduğunu dile getirdi.

"BİR PROVOKASYONDUR"

Soylu sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."