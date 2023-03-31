Başkan Erdoğan’ın adaylığında engel yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazların oybirliği ile reddedildiğini açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik yapılan itirazların reddedildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine yönelik olarak 18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazete'deki geçici cumhurbaşkanı adaylarının listesi ilan edilmiştir. Kurulumuza alfabetik sıraya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz her 3 aday için yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 77, 101, 106 ve 116'ncı maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunun 3, 6, 8 ve 8-a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oybirliği ile her 3 aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir" dedi.