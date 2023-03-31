Buca’da moloz oyunu: Haber yapılacağını anlayan belediye ’kayıtdışı firmalar yaptı’ dedi

KILIÇ TOPU VATANDAŞA ATTI

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yaşananlardan vatandaşı sorumlu tuttu. Açıklamasında "Bu doğa düşmanlarına fırsat vermeyin." diyen Kılıç: "Ekiplerimizle beraber çevre talanına karşı aralıksız olarak çalışsak da bazı noktalara yetişmekte zorlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

YALAN SÖYLÜYORLAR

Buca Belediyesini moloz döktüğü için CİMER'e şikayet eden Cevdet Yıldırım Buca Belediyesinin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. "İnsanlar Ötüken Parkına ailesi ile gelip piknik yapıyor. Biraz ötede de kır düğün salonları ve evler var. Burası moloz dökülecek yer mi?" diyen Yıldırım, moloz ve budama sonucu oluşan atıkların Buca Belediyesi tarafından alana döküldüğünü iddia etti. Molozların bir an önce bulunduğu yerden kaldırılmasını isteyen Yıldırım; "Burası Ötüken Parkının yanında bulunan ağaçlık alan. Adı üstünde burası park. İnsanlar hafta sonları aileleri ile birlikte gelip Ötüken Parkında piknik yapıyor. Burası moloz dökülecek alan mı?" dedi.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİM

Ötüken Parkında yaşanan çevre katliamı ile ilgili CİMER'e yaklaşık 4 ay kadar önce şikayette bulunduğunu belirten Yıldırım; "İşte Buca'nın içler acısı hali. Her taraf çöp. Büyükşehir Belediyesinin resmi moloz döküm alanları dururken buraya moloz mu dökülür. Olacak iş değil. Buca Belediyesinden bu molozları bir an önce buradan kaldırmasını talep ediyoruz." Diye konuştu.

GÖRMEMEK DUYMAMAK İÇİN KÖR SAĞIR OLMAK LAZIM

Çevre sakinleri ise moloz dökülen alanın hemen yanında içinde Buca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait birimlerin yer aldığı şantiyenin bulunduğunu belirtip; "Atıkları döküldüğü yer ıssız bir yer olsa dökerlerken hadi kimse görmedi dersin. Moloz dökülen yerle her iki belediyenin hizmet biriminin yer aldığı şantiye arasında 100 metreden az bir mesafe var. Bu şantiyelerde gece gündüz görevli personel var. Burada yüzlerce kamyon malzeme var. Üstelik dökülen molozları incelediğinizde yol yapım çalışmaları sırasında sökülen asfalt parçaları da görülmekte. Bu da yetmezmiş gibi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yer alan palmiyelerin budanması sonucu ortaya çıkan dallar da buraya atılmış durumda. Bu kadar malzeme buraya dökülürken belediye personeli hiç mi görmemiş hiç mi duymamış. Görmemek duymamak için sağır ve kör olmak lazım. Bu nasıl iş anlamadık" diyerek belediyenin açıklamasına tepki gösterdi.