Buca’da moloz oyunu: Haber yapılacağını anlayan belediye ’kayıtdışı firmalar yaptı’ dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde resmi moloz döküm alanları dururken iddiaya göre CHP'li Buca Belediyesi, yol yapım çalışmaları ve ağaç budama sırasında ortaya çıkan atıklarla birlikte cadde ve sokaklardan topladığı molozları Efeler Mahallesindeki Ötüken Parkının hemen yanında Buca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü hizmet birimine 50 metre mesafedeki boş araziye döktü.
4 AY GEÇTİ KALDIRILMADI
O süreçte vatandaşlar Buca Belediyesini CİMER'e şikayet edip molozların bulundukları yerden kaldırılmasını talep etse de aradan geçen 4 aylık süreçte molozlar bulundukları yerden kaldırılmadı. Aksine üzerine yeni atıklar dökülmeye devam etti. Dün kaçak moloz dökülen alana gazetecilerin gittiğini öğrenen Buca Belediyesi kendi ayıbını perdelemek için bu kadar da olmaz dedirten bir yönteme başvurdu.
GAZETECİLER HABER YAPMAK İSTEYİNCE
Hizmet birimindeki görevlilere molozların neden kaldırmadığını soran gazetecilere belediye yetkilileri Kahramanmaraş depremini bahane ederek "Personelimizin büyük bölümü deprem bölgesindeydi o yüzden kaldıramadık" cevabını verdi. Ardından da haber yapılmaması yönünde telkinde bulundu. Gazetecilerin geri adım atmaması üzerine Buca Belediyesi öğleden sonra basın yayın organlarına bülten geçerek kayıt dışı firmaların gece geç saatlerde plakalarını kapatarak boş arazilere moloz döküp çevre için tehdit oluşturmaya başladığını öne sürdü.
KILIÇ TOPU VATANDAŞA ATTI
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yaşananlardan vatandaşı sorumlu tuttu. Açıklamasında "Bu doğa düşmanlarına fırsat vermeyin." diyen Kılıç: "Ekiplerimizle beraber çevre talanına karşı aralıksız olarak çalışsak da bazı noktalara yetişmekte zorlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.
YALAN SÖYLÜYORLAR
Buca Belediyesini moloz döktüğü için CİMER'e şikayet eden Cevdet Yıldırım Buca Belediyesinin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. "İnsanlar Ötüken Parkına ailesi ile gelip piknik yapıyor. Biraz ötede de kır düğün salonları ve evler var. Burası moloz dökülecek yer mi?" diyen Yıldırım, moloz ve budama sonucu oluşan atıkların Buca Belediyesi tarafından alana döküldüğünü iddia etti. Molozların bir an önce bulunduğu yerden kaldırılmasını isteyen Yıldırım; "Burası Ötüken Parkının yanında bulunan ağaçlık alan. Adı üstünde burası park. İnsanlar hafta sonları aileleri ile birlikte gelip Ötüken Parkında piknik yapıyor. Burası moloz dökülecek alan mı?" dedi.
CİMER'E ŞİKAYET ETTİM
Ötüken Parkında yaşanan çevre katliamı ile ilgili CİMER'e yaklaşık 4 ay kadar önce şikayette bulunduğunu belirten Yıldırım; "İşte Buca'nın içler acısı hali. Her taraf çöp. Büyükşehir Belediyesinin resmi moloz döküm alanları dururken buraya moloz mu dökülür. Olacak iş değil. Buca Belediyesinden bu molozları bir an önce buradan kaldırmasını talep ediyoruz." Diye konuştu.
GÖRMEMEK DUYMAMAK İÇİN KÖR SAĞIR OLMAK LAZIM
Çevre sakinleri ise moloz dökülen alanın hemen yanında içinde Buca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait birimlerin yer aldığı şantiyenin bulunduğunu belirtip; "Atıkları döküldüğü yer ıssız bir yer olsa dökerlerken hadi kimse görmedi dersin. Moloz dökülen yerle her iki belediyenin hizmet biriminin yer aldığı şantiye arasında 100 metreden az bir mesafe var. Bu şantiyelerde gece gündüz görevli personel var. Burada yüzlerce kamyon malzeme var. Üstelik dökülen molozları incelediğinizde yol yapım çalışmaları sırasında sökülen asfalt parçaları da görülmekte. Bu da yetmezmiş gibi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yer alan palmiyelerin budanması sonucu ortaya çıkan dallar da buraya atılmış durumda. Bu kadar malzeme buraya dökülürken belediye personeli hiç mi görmemiş hiç mi duymamış. Görmemek duymamak için sağır ve kör olmak lazım. Bu nasıl iş anlamadık" diyerek belediyenin açıklamasına tepki gösterdi.