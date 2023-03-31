Haberler Gündem Haberleri Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz
Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:37 Son Güncelleme: 31.3.2023 09:55

Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de desteğini alarak kirli iş birlirliklerine yenisi ekleyen 7'li koalisyona tepkiler dinmiyor. Çiftçi vatandaşın 7'li koalisyonla ilgili sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 7'li koalisyonun devletin etrafını sardığını belirten çiftçi vatandaş, "6 tane var. Bunları görünce 6’lı masa aklıma geldi. 6’lı masa devletin etrafını sarmış. Sandıkta da bu 6’lı masayı dibinden keseceğiz. Hepimiz 6’lı masayı ayağımızın altına alıp devleti rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz

14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde kısa bir süre kala terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de 7'li koalisyona dahil oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından aday çıkarmayacaklarını açıkladı. CHP-HDP arasındaki kirli ittifaka, kendisini 'Milli Görüş'ün temsilcisi olarak konumlandıran Saadet Partisi ile Atatürk'ün emanetini taşıdığını iddia eden İYİ Parti'den ses çıkmadı.

Tam bu noktada çiftçi bir vatandaşın 7'li koalisyonu özetleyen sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"6'LI MASA DEVLETİN ETRAFINI SARMIŞ, BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK BUNLARI DİBİNDEN KESECEĞİM"

Çiftçi vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7'li koalisyonu böyle tarif etti: "Devletin etrafını sarmasına izin vermeyeceğiz" | Video

"Bu videomuz siyasi video. Şu ağacın anaç kısmı. Buraya ilk önce dikilen toprağa kök salan anaç bu arkadaşlar. Şunlar, bu sene 4. yılına girmiş yeni sürgünler. Yani yoz. Yoz ne demek arkadaşlar? Yani yabanileşmiş, kendi toplumuna, halkına örfüne ve adetine yabancılaşmış kişiler. 6 tane var. Bunları görünce 6'lı masa aklıma geldi. 6'lı masa devletin etrafını sarmış. Devlete güç kaybettirmiş. Kuvvetini almış yani.

Ben bir Türk vatandaşı olarak bu yozlar dibinden keseceğim. Sandıkta da bu 6'lı masayı dibinden keseceğiz. Hepimiz 6'lı masayı ayağımızın altına alıp devleti rahatlatacağız. Seçimlerde bunlara haddini bildireceğiz ve devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz."

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Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz
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