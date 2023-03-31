Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz

"6'LI MASA DEVLETİN ETRAFINI SARMIŞ, BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK BUNLARI DİBİNDEN KESECEĞİM"

Çiftçi vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7'li koalisyonu böyle tarif etti: "Devletin etrafını sarmasına izin vermeyeceğiz" | Video

"Bu videomuz siyasi video. Şu ağacın anaç kısmı. Buraya ilk önce dikilen toprağa kök salan anaç bu arkadaşlar. Şunlar, bu sene 4. yılına girmiş yeni sürgünler. Yani yoz. Yoz ne demek arkadaşlar? Yani yabanileşmiş, kendi toplumuna, halkına örfüne ve adetine yabancılaşmış kişiler. 6 tane var. Bunları görünce 6'lı masa aklıma geldi. 6'lı masa devletin etrafını sarmış. Devlete güç kaybettirmiş. Kuvvetini almış yani.