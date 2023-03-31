Daha özgür daha güçlü kadın... AK Parti döneminde tarihi adımlar atıldı

Son 20 yılda kadın hakları noktasında çok önemli kazanımlar elde edildi. Okullaşma oranında, istihdam seviyesine, kadına yönelik şiddet suçlarında tavizsiz bir hukuk uygulamasından, başörtüsü ayrımcılığının kaldırılmasına kadar birçok önemli adım bu süreçte atıldı.

2002 yılında kız öğrencilerinin üniversiteye erişim oranı sadece yüzde 13 civarındaydı. Bu rakam AK Parti iktidarlarıyla birlikte yüzde 49'a yükseldi. Üniversitelerdeki kadın akademisyen oranından da bu süreçte çok ciddi bir artış yaşandı. Üniversitelerde öğretim üyesi kadrosunda bulunan kadın eğitimcilerin oranı yüzde 50.8 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin uzun yıllar kanayan yarası olan ve birçok kadının eğitim ve çalışma hakkının elinden alınmasına neden olan kamuda başörtüsü yasağı uygulaması kaldırıldı.

KAMUDA İSTİHDAM ORANI YÜZDE 40

Kamuda kadın istihdam oranı 20 yıl içinde kademeli olarak artarak yüzde 40 seviyesine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2002 yılında kadın vekillerin oranı yüzde 4'tü. Bu oran da kademli olarak bugün gelinen noktada yüzde 17.4 oranına yükseltildi. 2005 yılında TCK'de yapılan köklü değişiklikle töre ve namus cinayetlerini yok denecek seviyeye indi.

KADES VE ŞÖNİM HAYATA GEÇİRİLDİ

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için birçok uygulama da peşi sıra hayata geçirildi. Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) birimleri kuruldu. Ayrıca 'Israrlı Takip' 5237 sayılı kanunla suç kapsamına alındı.

2004 yılında, Anayasa'nın 10. maddesine; "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" hükmü eklendi. Yine ayın sene içerisinde 'Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına' ilişkin genelge yürürlüğe girdi.

CEZALAR ARTIRILDI

2005 yılında, Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmalarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. 2010 yılındaki gerçekleştirilen referandumla; kadın, çocuk, yaşlı, dul ve yetimlere gazi ve malüllere yönelik alınacak tedbirler bakımından "pozitif ayrımcılık ilkesi" anayasada benimsendi. Doğum izni haklarının kapsamı genişletildi. Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alındı.