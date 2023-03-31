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Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:42

DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheliyi belirledi.

Dron destekli ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.S., M.A., A.A., O.A., S.M., A.K.İ., A.A.K. ile O.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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