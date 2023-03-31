DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheliyi belirledi.

Dron destekli ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.S., M.A., A.A., O.A., S.M., A.K.İ., A.A.K. ile O.A.A. gözaltına alındı.