Fatih Portakal YSK'yı hedef aldı! " Ahmet Yener YSK Başkanı: Bu ismi unutmayın"

BU İSMİ UNUTMAYIN

"Bu seçimde en çok konuşulacak kurullardan bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). Çünkü seçimin her şeyinden sorumlu." diyen Portakal şunları, Seçim bitene ve resmi sonuçlar açıklanana kadar sorumlu olacak. A'sından Z'sine kadar tüm sorumluluk onda. Günlerdir konuşuyoruz Cumhurbaşkanı'nın diploması var mı, Cumhurbaşkanı aday olabilir mi, olamaz mı? Bugün YSK Başkanı itirazları gözden geçirip kararlar aldı. Ahmet Yener YSK Başkanı 'İsmi unutmayın, ismi unutmayın çok önemli bir isim, konuşulacak çünkü" diyerek Ahmet Yener'i hedef aldı.

Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti | Video