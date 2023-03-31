Fatih Portakal YSK'yı hedef aldı! " Ahmet Yener YSK Başkanı: Bu ismi unutmayın"

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada, seçime girecek 4 cumhurbaşkanı adayını duyurdu. Buna göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata ittifakı adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
GÜNLERDİR MANİPÜLASYON YAPIYORLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması üzerinden manipülasyon yapan CHP'li medya, YSK'nın bu kararının ardından yine harekete geçti. Sözcü TV haber sunucusu Fatih Portakal, kararın ardından YSK Başkanı Yener için tehdit dolu ifadeler kullandı.
BU İSMİ UNUTMAYIN
"Bu seçimde en çok konuşulacak kurullardan bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). Çünkü seçimin her şeyinden sorumlu." diyen Portakal şunları, Seçim bitene ve resmi sonuçlar açıklanana kadar sorumlu olacak. A'sından Z'sine kadar tüm sorumluluk onda. Günlerdir konuşuyoruz Cumhurbaşkanı'nın diploması var mı, Cumhurbaşkanı aday olabilir mi, olamaz mı? Bugün YSK Başkanı itirazları gözden geçirip kararlar aldı. Ahmet Yener YSK Başkanı 'İsmi unutmayın, ismi unutmayın çok önemli bir isim, konuşulacak çünkü" diyerek Ahmet Yener'i hedef aldı.
Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti | Video
CAN ATAKLI DA HEDEF ALMIŞTI
Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik, Başkan Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmesi durumunda YSK üyelerinin yargılanacağını iddia eden Ataklı, "Gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek." ifadelerini kullandı.
CHP'li Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti | Video
YSK ÜYELERİ YARGILANABİLİR
Ataklı programda şunları söyledi: Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.