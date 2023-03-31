HDP’den Öcalan’a özgürlük vaadi

14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek olan HDP, seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede, PKK destekçisi belediyelere atanan kayyumların kaldırılacağı belirtilerek yerel özerkliğe işaret edildi. "Meclis'i LGBT üyelerinin meclisi yapacağız" denilen bildirgede, zorunlu din derslerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kaldırılacağı yönünde ifadelere yer verildi. Suriye ve Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonların sona ereceği aktarılan skandal metinde, "Kolluk kuvvetlerine cezasızlık politikasına son vereceğiz" denildi. PKK ve FETÖ'cülere ağır darbe indiren KHK'ları iptal etmeyi vaat eden HDP, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız" diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma hedefini ortaya koydu. İhanet bildirgesindeCumhuriyet için de "yüzyılın felaketi" ifadesi kullanıldı.