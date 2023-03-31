İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya 4 ayrı suçtan soruşturma

İŞTE O SUÇLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise "silahlı tehdit", "nitelikli olarak mala zarar verme", "korku kaygı panik yaratacak tarzda silah ile ateş etme" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" olarak 4 ayrı suçtan soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

TÜM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TARANDI

Soruşturma kapsamında olayın olduğu saat ve dakika gözetilerek geceden sabaha olay yerini gören tüm kameraların görüntülerinin tarandığı öğrenildi. Görüntülerin taranması ve araştırmalar sonucu failin yakalandığı kaydedildi.