İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya 4 ayrı suçtan soruşturma

İYİ Parti'nin Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının ardından gözler fail yada faillere çevrildi. Adalet Balanı Bekir Bozdağ'dan da saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi. Bakan Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı kınadı. Saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılacağını bildiren Bakan Bozdağ, "Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir" açıklamasında bulundu.
İŞTE O SUÇLAR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise "silahlı tehdit", "nitelikli olarak mala zarar verme", "korku kaygı panik yaratacak tarzda silah ile ateş etme" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" olarak 4 ayrı suçtan soruşturma başlattığı ortaya çıktı.
TÜM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TARANDI
Soruşturma kapsamında olayın olduğu saat ve dakika gözetilerek geceden sabaha olay yerini gören tüm kameraların görüntülerinin tarandığı öğrenildi. Görüntülerin taranması ve araştırmalar sonucu failin yakalandığı kaydedildi.