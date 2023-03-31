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Giriş Tarihi: 31.3.2023 18:12

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya 4 ayrı suçtan soruşturma

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın “silahlı tehdit”, “nitelikli olarak mala zarar verme”, “korku kaygı panik yaratacak tarzda silah ile ateş etme” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etme” olarak 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldığı ortaya çıkarken, olay yerini gören tüm kameraların görüntülerinin tarandığı ve saldırganın yakalandığı öğrenildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya 4 ayrı suçtan soruşturma

İYİ Parti'nin Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının ardından gözler fail yada faillere çevrildi. Adalet Balanı Bekir Bozdağ'dan da saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi. Bakan Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı kınadı. Saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılacağını bildiren Bakan Bozdağ, "Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir" açıklamasında bulundu.

İŞTE O SUÇLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise "silahlı tehdit", "nitelikli olarak mala zarar verme", "korku kaygı panik yaratacak tarzda silah ile ateş etme" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" olarak 4 ayrı suçtan soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

TÜM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TARANDI

Soruşturma kapsamında olayın olduğu saat ve dakika gözetilerek geceden sabaha olay yerini gören tüm kameraların görüntülerinin tarandığı öğrenildi. Görüntülerin taranması ve araştırmalar sonucu failin yakalandığı kaydedildi.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya 4 ayrı suçtan soruşturma
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