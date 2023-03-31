Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? Okan Müderrisoğlu’ndan A Haber’de önemli mesajlar...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. PKK elebaşları Sabri Ok, Bese Hozat, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'dan ise 7'li koalisyona destek mesajları geldi.
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Sabri Ok, "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yakarken, Bese Hozat ise PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti.
PKK elebaşı Duran Kalkan, "Örgütlenerek bu ittifaka destek vereceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz." ifadelerini kullanırken, Mustafa Karasu ise 6'lı Masa umut yarattı. Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz." dedi.
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HDP'DEN SKANDAL SEÇİM BİLDİRGESİ
Öte yandan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, dün seçim bildirgesini açıkladı. 6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu. HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadesi HDP'nin Türkiye partisi olma hedefinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi.
Skandal vaatlerine rağmen ittifak ortaklarından henüz bir ses çıkmaması ise tepkilere neden oldu. Peki koalisyon ortakları neden sessiz? Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Sabah Gazetesi Ankara Okan Müderrisoğlu, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
"HDP İLE BAŞTAN BERİ HAYLİ MESAFE ALINMIŞ"
Okan Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Tablo çok açık. Ankara'da yürütülen müzakerelerin arka planına ilişkin bütün ifşaatlar o ekran görüntüsünde var. Üstelik A Haberi refere etmeleri de dikkate değer. Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olarak 6'lı masadan ittirilmesine yol açan süreçte, masaya nasıl döndüğü bir tartışma konusu olmaya devam etmekle birlikte sayın Kılıçdaroğlu ve masanın diğer üyelerinin bu kadar cesur ve pervasız davranmasının aslında nedeni şimdi bu görüntülerle birleştirildiğinde çok açık bir şekilde bize şunu gösteriyor.
Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? | Video
Aslında HDP ile baştan beri masanın altındaki gizli ortak biçiminde hayli mesafe alınmış ve sayın Kılıçdaroğlu İyi Parti'yi masadan ittirmeyi HDP ile iş birliğine tercih edecek kadar göze almış. Buradaki cesaretlenmenin ana nedeni bu. Sezgin Tanrıkulu üzerinden bakanlık paylaşımına varıncaya kadar bir takım müzakereler yürüdüğü öteden beri Ankara kulislerinin ana konularından biri.
"CHP, HDP İLE İŞ BİRLİĞİNİ ÇOKTAN BELLİ BİR SEVİYEYE DOĞRU GÖTÜRMÜŞ"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 'Serok Ahmet' olarak anılmaktan memnun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan zaten 'HDP ile ayrıca temaslarımız var. Biz parti olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.' diyerek geldi.
Demokrat Partisi burada etkisiz eleman. Saadet Partisi de muhafazakar Kürtler üzerinden belli tavizlere zaten açık bir pozisyonda duruyor. Bunları bir analitik olarak sıralayalım. O yönüyle bakıldığında da CHP'nin mecliste Suriye ve Irak'ta terör devleti kurma girişimine karşı sayın Cumhurbaşkanına yetki veren ve bu yetki çerçevesinde de silahlı kuvvetlerin sınır ötesinde terörü kaynağında kurutacak şekilde pozisyon-inisiyatif almasına dair tezkereyi reddetmesi ki daha önce evet oyu verdikleri bir tezkereydi. Bugüne ilişkin altyapının nasıl tahkim edildiğine dair somut bir gösterge. Şimdi teyit edilmiş oldu. Sınır ötesi tezkeresine hayrı diyen CHP, aslında HDP ile iş birliğini bu arada çoktan belli bir seviyeye doğru götürmüş.
Kandil dediğiniz yapı emperyalist güçlerin maşası. Kendi aklı ve iradesi ile hareket edebilen bir yapıdan değil, kendilerine verilen rolü oynayan ve Türkiye'nin başına bela ettirilen isimler dizisinden söz ediyoruz. Siyaseti ipotek altına alan şiddetten vazgeçmeyen bir yapı. Bugün eğer CHP-HDP ile iş birliğinin çerçevesini çizerken 'Efendim bu sorun mecliste çözülecek. O yüzden biz HDP ile görüşmek içi Meclis'i seçtik' demenin yanında terörü açık bir şekilde lanetleyen, terörle arasına mesafe koyması gerekliliğini HDP'ye yüzüne karşı söyleyen ve mümkünse HDP'den de bunu söylemesini bekleyen bir pozisyonda olsa o zaman bugün konuştuklarımızın önemlice bir bölümünü kenara bırakırız. Ve deriz ki; 'Ya gerçekten burada dikkat edilmesi gereken başka bir çaba var'
"CAMBAZA BAK CAMBAZA OYUNU OYNANIYOR"
Bakın Cumhurbaşkanlığını elde etmek üzerine yürüyen senaryoda sadece ve sadece 'Cambaza bak cambaza' oyunu oynanıyor. Ne demek o? 'Erdoğan'dan kurtulacağız. Erdoğan'dan kurtulacağız. Erdoğan'dan kurtulacağız.' sözünü şu anda Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Seni başkan seçtirmeyeceğiz. Seni başkan seçtirmeyeceğiz. Seni başkan seçtirmeyeceğiz.' cümlesi ile yan yana koyun. HDP tarihinin en kısa grup toplantısında söylenmişti o sözler. Ve bu cümle ile 2-3 dakika içinde o toplantı bitmişti. Bunların tesadüf olabileceğini düşünebiliyor musunuz?"