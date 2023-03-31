Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? Okan Müderrisoğlu’ndan A Haber’de önemli mesajlar...

Skandal vaatlerine rağmen ittifak ortaklarından henüz bir ses çıkmaması ise tepkilere neden oldu. Peki koalisyon ortakları neden sessiz? Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Sabah Gazetesi Ankara Okan Müderrisoğlu, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

"HDP İLE BAŞTAN BERİ HAYLİ MESAFE ALINMIŞ"

Okan Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tablo çok açık. Ankara'da yürütülen müzakerelerin arka planına ilişkin bütün ifşaatlar o ekran görüntüsünde var. Üstelik A Haberi refere etmeleri de dikkate değer. Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olarak 6'lı masadan ittirilmesine yol açan süreçte, masaya nasıl döndüğü bir tartışma konusu olmaya devam etmekle birlikte sayın Kılıçdaroğlu ve masanın diğer üyelerinin bu kadar cesur ve pervasız davranmasının aslında nedeni şimdi bu görüntülerle birleştirildiğinde çok açık bir şekilde bize şunu gösteriyor.

Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? | Video

Aslında HDP ile baştan beri masanın altındaki gizli ortak biçiminde hayli mesafe alınmış ve sayın Kılıçdaroğlu İyi Parti'yi masadan ittirmeyi HDP ile iş birliğine tercih edecek kadar göze almış. Buradaki cesaretlenmenin ana nedeni bu. Sezgin Tanrıkulu üzerinden bakanlık paylaşımına varıncaya kadar bir takım müzakereler yürüdüğü öteden beri Ankara kulislerinin ana konularından biri.

"CHP, HDP İLE İŞ BİRLİĞİNİ ÇOKTAN BELLİ BİR SEVİYEYE DOĞRU GÖTÜRMÜŞ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 'Serok Ahmet' olarak anılmaktan memnun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan zaten 'HDP ile ayrıca temaslarımız var. Biz parti olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.' diyerek geldi.