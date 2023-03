MGK’da seçim güvenliği görüşüldü

MilliGüvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Külliye'de yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride, özetle şu ifadelere yer verildi:Zirvede deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin de gözden geçirildi.Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkânla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.