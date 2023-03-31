Muğla Büyükşehir’in fahiş zamma üniversitelilerden tepki

Muğla'da toplu taşıma faaliyeti yürüten özel toplu taşıma esnafının zam talepleri UKOME Kurulu'nda görüşülerek karara bağlandı. Muğla ili genelinde toplu taşıma hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarının ücret tarifeleri; girdi maliyetlerindeki artışlar ile TÜFE endeksi dikkate alınarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında, toplu taşıma, servis ve taksimetre ücretleri yüzde 41 oranında artırıldı. Bu kapsamda, Muğla il genelinde uygulanan şehir içi en kısa mesafe olan A Grubu Ücret tarifelerinden, elektronik kartlı indirimli (öğrenci) ücret tarifesi 5,40 TL olarak uygulanmakta iken yapılan düzenleme ile 7,60 TL olarak, elektronik kartlı sivil ücret tarifesi ise; 8,65 TL iken, 12,20 TL olarak belirlendi.

EN PAHALI BÜYÜKŞEHİR ULAŞIMI

Ayrıca, Menteşe İlçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenicilerinin yoğun olarak kullandığı 3,50 TL olan "Kampüs Hattı" öğrenci ücret tarifesi 4,95 TL'ye çıkarıldı. Belirlenen yeni toplu taşıma ücretlerinin bugün itibariyle uygulamaya geçirileceği açıklandı. Ulaşıma yapılan zamla birlikte Türkiye'nin en pahalı büyükşehir ulaşımı Muğla'ya ait oldu.

ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLDU

Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri, Büyükşehir'in zammını tepkiyle karşıladı. Mağdur olduklarını dile getiren öğrencilerden Levent Kaan Bilge, "Doğal güzellikleriyle tanınan Muğla, artık MBB'nin ulaşıma yaptığı zamlarla meşhur olmaya başladı. Son zamlarla birlikte Türkiye'nin ulaşımda en pahalı şehri olurken, mağdur olan öğrenci oldu! Kampüse gitmek için 4.95 TL, şehir merkezine gitmek için 7.60 TL vereceğiz. Son 9 ayda 2. ulaşım zammı! Enflasyonun arkasına sığınarak öğrenciyi kurban edemezsiniz. Şoförler esnafının taleplerini öğrencinin harçlığından çıkaramazsınız. Zamlar bizi Muğla'nın güzelliklerden mahrum bırakıyor. MSKÜ öğrencileri olarak yapılan zamların geri çekilmesini istiyoruz!" ifadelerini kulandı.